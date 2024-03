F1 | "Magic. Ayrton Senna": a Imola la mostra di Orsi e Lazzari

È un appuntamento da non perdere: anche se la Pasqua sarà piovosa e magari si deciderà di restare a casa, perché non fare una puntata a Imola? La mostra “MAGIC. Ayrton Senna – Imola 1994-2024. Fotografie di Angelo Orsi e Mirco Lazzari” merita una visita. È stata allestita al Museo San Domenico (via Sacchi, 4) ed è stata inaugurata il 21 marzo scorso: non una data casuale, visto che ricorrevano proprio i 64 anni dalla nascita del campione brasiliano.

"Magic" la mostra fotografica di Angelo Orsi e Mirko Lazzari su Ayrton Senna Foto di: Mirco Lazzari

Questa rassegna di immagini in bianco-nero apre gli eventi di “Senna 30 Years” che il Comune di Imola e più in generale la Regione Emilia Romagna hanno voluto tributare per ricordare i tre decenni che ci separano dalla tragica morte di Ayrton in quel maledetto 1 maggio 1994, durante il GP di San Marino.

Angelo Orsi durante la presentazione della mostra a Imola dedicata ad Ayrton Senna Foto di: Mirco Lazzari

Il percorso della mostra è stato disegnato per scoprire in profondità non tanto il campione Senna, quanto l’uomo Ayrton. Le immagini regalano emozioni, perché… parlano. Ciascun visitatore può trovare un suo pezzetto di “Magic”, per come ha sempre visto il brasiliano, ma quasi sicuramente rimarrà stupito di scoprire sfaccettature di un personaggio poliedrico, non per forza noto al grande pubblico.

Per far emergere certe sfumature, che vanno oltre il mito, non bastavano due fotografi, due esteti dell’immagine. Di “clicman” professionali e preparati ce ne sono tanti. In questa mostra specialissima, però, emerge l’amico. Angelo Orsi non era solo il fotoreporter di Autosprint che per il settimanale della Conti Editore raccontava la Formula 1. Era anche il confidente di Ayrton, colui che sapeva raccogliere sensazioni, emozioni, gioie e sfoghi anche al di fuori del Circus.

"Magic" la mostra fotografica di Angelo Orsi e Mirko Lazzari su Ayrton Senna Foto di: Mirco Lazzari

E, allora, percorrendo la rassegna d’immagini si scoprono anche alcune complicità: Angelo che ritrae Ayrton, ma anche il brasiliano che cerca con lo sguardo il fotografo. Magari accanto a Orsi ce n’erano tanti altri, ma “Beco” aveva gli occhi puntati solo verso lo spilungone bolognese.

Gli scatti scelti con cura maniacale da Mirco Lazzari non raccontano una carriera, ma svelano un uomo. Non c’è il colore, ma un denominatore comune che sono i chiaro-scuri. La luce e le ombre a risaltare ritratti, sguardi e momenti epici di una storia finita tragicamente troppo presto. E non è casuale che siano 94 le fotografie esposte a suggellare quel 1994, anno che ha rappresentato uno spartiacque con la F1 moderna.

La mostra resterà aperta fino al 2 giugno. Per Pasqua e Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio saranno osservati gli orari festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre al venerdì ci sarà solo l’orario pomeridiano dalle 15 alle 19. Sono previste anche dell’aperture speciali dalle 18 alle 22 per giovedì 18 aprile, martedì 30 aprile, giovedì 2 maggio e giovedì 16 maggio.