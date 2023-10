F1 | Lusail, Libere 1: solo Verstappen davanti alle Ferrari

E' stato come fare surf sulla sabbia. La prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar è stata molto importante per preparare le vetture in vista delle qualifiche di questa sera e della gara di domenica. Un turno sulla carta già decisivo per tanti motivi, ma la sporcizia dell'asfalto per via dello scarso utilizzo e dell'asfalto nuovo ha messo in crisi diversi team.

Queste Libere 1 sulla pista di Lusail hanno avuto un'influenza infinitesimale per ciò che riguarda il passo gara: troppo sporca la pista per capire qualcosa. Inoltre i team hanno sfruttato le gomme Hard soprattutto nella prima parte del turno, quando la pista era più sporca. Quasi tutti hanno denotato tanto graining sulla gomma anteriore sinistra, la più sollecitata.

Nella seconda mezz'ora tutti i piloti hanno provato Medium e Soft, con i tempi migliori che sono stati firmati per la maggior parte nell'ultimo tentativo a disposizione prima dell'esposizione della bandiera a scacchi.

A firmare il miglior tempo della sessione è stato Max Verstappen in 1'27"428 sfruttando un set di gomme Soft. Il tempo finale dell'olandese non inganni: per gran parte del turno le RB19 hanno faticato non poco a trovare un bilanciamento adeguato alle condizioni della pista. Alla fine, però, con la traiettoria meno sporca, ha comunque ottenuto il riferimento della sessione.

Dietro al futuro tre volte campione del mondo si tolgono una bella soddisfazione le Ferrari, con Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc in seconda e terza posizione. Un buon turno per le Rosse, a proprio agio con mescole dure per il feeling dato da quelle mescole, ma ancora di più su quella media - in particolare Leclerc, sebbene poi Sainz si sia rivelato più rapido con le Soft. Nel giro conclusivo il madrileno ha fatto meglio del monegasco a causa di diverse piccole sbavature di Leclerc. Il distacco da Verstappen, però, non sembra essere troppo grande. Almeno per ora.

Splendida quarta posizione per Fernando Alonso, quarto a 491 millesimi di secondo da Verstappen ma ottenuto con mescole Medium. Un sussulto di Aston Martin che Fernando aspettava da tempo dopo una discesa verticale del suo team per ciò che riguarda le prestazioni. Non bene Lance Stroll, 14esimo e staccato di quasi 8 decimi dal suo compagno di squadra.

Quasi 6 decimi il ritardo di Sergio Perez da Verstappen, per altro tallonato a 11 millesimi di secondo da un Yuki Tsunoda sesto e scatenato con le gomme Soft a fine turno. Può sorridere almeno in parte anche Haas grazie al settimo tempo di Nico Hulkenberg. Il tedesco si è tolto lo sfizio di tenersi dietro entrambe le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton - rispettivamente ottavo e 13esimo - che entrambe le McLaren, con Oscar Piastri nono e Lando Norris decimo.

Le MCL60, nella parte conclusiva del turno, hanno fatto vedere cose interessanti soprattutto con mescole medium, così come la Ferrari. Montate le Soft, invece, la situazione è cambiata perché non sembrano essere riuscite a replicare quanto di buono fatto con la Medium, che a Lusail, lo ricordiamo, equivale alla C2.

Williams in grande spolvero sebbene si sia trovata appena fuori la Top 10 con entrambe le vetture. Dopo aver incassato la fiducia di James Vowles, Logan Sargeant ha firmato l'11esimo tempo, con 40 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Alexander Albon. In questo fine settimana lo statunitense dovrà dare risposte concrete soprattutto sulla consistenza, evitando errori banali dopo un periodo molto difficile in tal senso.

Detto delle posizioni di Hamilton e Stroll, in 15esima e 16esima posizione ci sono le Alpine A523 di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Turno molto difficile per le monoposto di Enstone, distanti oltre 1"3 dal miglior crono di Verstappen e mai apparse nei piani alti della classifica. Stesso discorso per Alfa Romeo, che continua a portare aggiornamenti ma i risultati di oggi parlano di 17esimo e 18esimo tempo rispettivamente per Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou.

Chiudono la classifica l'esordiente Liam Lawson con la seconda AlphaTauri AT04 e Kevin Magnussen. Se il danese di Haas ha mostrato di avere potenziale per stare vicino a Hulkenberg, finendo ultimo quasi per caso, Lawson avrebbe avuto bisogno di più tempo per capire meglio la pista e le condizioni dell'asfalto. Per lui, salvo cambiamenti radicali della situazione, si prospetta un fine settimana più complesso rispetto agli ultimi in cui ha spesso brillato.