F1 | L'ultimo giro di Max e Lewis visto da 4.453.000 spettatori

Il Gp di Abu Dhabi non passerà alla storia per il finale thrilling dell’ultimo giro e il primo titolo di Max Verstappen. La gara di Yas Marina dovrebbe diventare il GP più visto in televisione nella storia della Formula 1. Mancano ancora i dati ufficiali che il promotore della serie elaborerà nei prossimi giorni, ma a giudicare dai dati che emergono dall’audience di Sky Sport e di TV8 è lecito aspettarsi dei numeri da primato a livello globale.

Il GP di Abu Dhabi trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in chiaro anche su TV8, è stato visto da 3 milioni 985 mila spettatori medi, con il 22,6% di share e oltre 6 milioni 800 mila spettatori unici, con una crescita dell'86% rispetto alla stessa gara dello scorso anno.

In particolare in occasione dell’ultimo giro, con lo spettacolare duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, si è registrato un picco di ascolto di 4 milioni 453 mila spettatori pari al 25,8% di share, tanto che l’appuntamento di Yas Marina è stato il programma della domenica pomeriggio più visto in tv.

Nel dettaglio, sono stati 1 milione 509 mila gli spettatori medi (8,5% di share) che hanno seguito la gara su Sky Sport (+79% rispetto ad Abu Dhabi 2020) e 2 milioni 476 mila gli spettatori medi (14% di share) che hanno visto la gara su TV8 (+90% rispetto ad Abu Dhabi 2020).