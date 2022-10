F1 | L'ultima curva del COTA sarà intitolata a Mario Andretti

"Piedone" è noto per i successi conseguiti in molte serie, tra cui IndyCar, NASCAR e Formula 1, ed è l'ultimo americano ad aver vinto il Mondiale nel circus nel 1978.

In vista del 10° GP che si terrà questo fine settimana in Texas, il COTA ha annunciato lunedì che l'ultima curva sarà ribattezzata "The Andretti" in onore dei successi di Mario.

La variante è una piega stretta a sinistra che chiude il giro e che porta i piloti sul rettilineo principale prima di salire alla curva 1 chiamata nel 2020 "Big Red" in onore di uno dei co-fondatori del circuito.

Giovedì prossimo si terrà una cerimonia ufficiale con la presenza dello stesso pilota, primo in assoluto a completare un giro del tracciato prima del suo Gran Premio inaugurale nel 2012, da allora diventato una parte fondamentale del panorama motoristico degli Stati Uniti.

Oltre a ospitare la MotoGP dal 2013, l'anno scorso il circuito ha iniziato con le gare NASCAR e in precedenza ha avuto anche eventi di IndyCar e IMSA.

Il Gran Premio degli Stati Uniti di questo fine settimana sarà la gara con la più grande affluenza di pubblico dopo che l'aggiunta delle tribune per soddisfare la grane domanda di biglietti dei tifosi americani.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, prepare to lead the field away at the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

L'anno scorso la gara ha attirato 400.000 fan in tre giorni, segnando un record per la F1 che sembra destinato a essere battuto ancora una volta questo fine settimana. Questo nonostante la gara sia inutile ai fini del campionato piloti dato che Max Verstappen ha conquistato il titolo piloti in Giappone due settimane fa.

Andretti si recherà al COTA per la cerimonia dopo che all'età di 82 anni è salito ancora una volta su una F1 in un evento a Laguna Seca lo scorso fine settimana.

Il veterano si è messo al volante di una McLaren MP4-28 del 2013 al Velocity International, con Zak Brown (AD di McLaren) che ha organizzato per lui un giro durante l'evento privato che ha visto la partecipazione di numerose McLaren classiche.