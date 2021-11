F1 | Losail, Libere 3: Mercedes domina, Red Bull soffre

La Mercedes mette due W12 davanti a tutti nell'ultimo turno di prove libere del GP del Qatar: Valtteri Bottas è stato il più veloce con il tempo di 1'22"310 che al momento rappresenta il nuovo record della pista.ottenuto con le gomme soft in configurazione da qualifica.

Il finlandese ha preceduto di 78 millesimi Lewis Hamilton che prima della bandiera a scacchi ha montato l'ala nuova che userà in qualifica, visto che ha girato con quella rattoppata dopo i danni di ieri.

Le due frecce nere sembrano imprendibili, ma la notizia di questa sessione è la difficoltà che sta mettendo in grande apprensione la Red Bull. La squadra di Milton Keynes ha girato poco con Max Verstappen perché i tecnici sono stati impegnatissimi a cercare la giusta regolazione del comando del DRS per evitare che il flap mobile "sfarfalli" quando è aperto, come si è visto ripetutamente nel corso della sessione.

Nikolas Tombazis, delegato tecnico FIA, si è recato nel box Red Bull per chiedere che il sistema venga messo a norma, aumentando la pressione che già c'è sul team di Milton Keynes. Alle spalle dell'olandese è ricomparso Pierre Gasly con l'AlphaTauri che si è infilato davanti a Sergio Perez con la seconda RB16B. il francese prima è finito in testacoda e poi si è visto cancellare il tempo che nel primo run con le soft lo aveva portato al momentaneo terzo posto.

Come avevamo previsto ieri la Ferrari sembra in crescita: Carlos Sainz è sesto in 1'23"048 a sette decimi dalla vetta, anche se lo spagnolo non ha potuto sfruttare il suo giro migliore per aver toccato duramente il fondo su un cordolo. Charles Leclerc è nono dopo un testacoda senza conseguenze nel quale ha spiattellato un treno di soft.

Fra le due rosse ci sono le due Alpine di Fernando Alonso e Esteban Ocon, rispettivamente settimo e ottavo. Chiude la top 10 un volitivo Yuki Tsunoda con la AT02.

Deludente la McLaren che ha piazzato Daniel Ricciardo all'11esimo posto e Lando Norris al 13esimo: fra i due piloti di Woking c'è Sebastian Vettel con l'Aston Martin. George Russell è in evidenza con la Williams 14esima davanti a un deluso Lance Stroll che ha preso a pugni il volante computer per non essere riuscito a trovare un assetto decente sui micidiali cordoli di Losail.

Kimi Raikkonen si conferma davanti ad Antonio Giovinazzi nel derby delle Alfa Romeo, mentre prosegue il momento difficile di Nikita Mazepin: il russo ha dovuto spegnere il motore Ferrari della sua Haas per un problema che ha provocato una bandiera rossa all'inizio del turno. Non ha girato dopo aver perso la FP2 di ieri pomeriggio. Pessimo weekend per lui, mentre Mick Schumacher ha effettuato un testacoda.