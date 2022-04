F1 | L'ingresso di Audi stuzzica i vertici Aston Martin

Con Audi e Porsche pronte a confermare le indiscrezioni che vogliono il loro ingresso in Formula 1 a partire dal 2026, una volta che le nuove regole sui motori saranno state definite, l’attenzione si è adesso spostata su quali saranno i team che potranno adottare le power unit delle Case tedesche.

Da un lato sembra sempre più probabile che la Porsche possa legarsi alla Red Bull ed utilizzare la nuova divisione powertrains del team, mentre dall’altro ci sono ancora molte incertezze relativamente all’Audi.

In più di una occasione si è parlato di colloqui avanzati per l’acquisizione da parte della Casa dei quattro anelli della McLaren, ma più fonti suggeriscono che quelle discussioni si sono bloccate perché l’accordo non soddisfa entrambe le parti.

Anche qualora la possibilità della partnership tra McLaren e Audi dovesse svanire, rimangono altre opzioni che la Casa tedesca sta valutando. La Williams si è detta aperta ad accogliere un costruttore, ma molte fonti hanno indicato come la Aston Martin sia alla ricerca di una partnership a lungo termine.

Un eventuale accordo con Audi, sia nel ruolo di semplice fornitore di motori che in caso di acquisto completo della squadra, potrebbe consentire al team un boost per farlo uscire dalle retrovie in cui è sprofondato negli ultimi anni ed offrire a Stroll la possibilità di uscire di scena dalla Formula 1 qualora i progressi attesi non dovessero arrivare.

Ad inizio anno i vertici di Aston Martin avevano lasciato intendere come il team stesse valutando la possibilità di realizzare in proprio una power unit alla luce delle nuove regole che entreranno in vigore nel 2026, ma questo progetto potrebbe rappresentare un passo eccessivamente lungo considerando le attuali capacità tecniche della squadra.

L’eventuale accordo con un grande costruttore come Audi, invece, sarebbe del tutto logico considerando il budget a disposizione della Case e le conoscenze tecniche.

Nella giornata del venerdì di Melbourne, nella quale la Aston Martin ha visto la power unit Mercedes di Sebastian Vettel andare in fumo nella fase finale delle FP1, Motorsport.com ha parlato con un portavoce della squadra inglese in merito a questa possibile partnership.

I Marshal assistono Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, dopo i problemi tecnici alla sua monoposto durante le FP1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Siamo felici con il nostro attuale partner Mercedes-Benz con il quale abbiamo un contratto per altri anni. La loro power unit è decisamente competitiva”.

“Non abbiamo piani alternativi in questo momento, ma mai dire mai in Formula 1. Con il nostro partner strategico Aramco stiamo esplorando attivamente tutte le opzioni”.

Nella giornata di giovedì, dopo una riunione del consiglio di amministrazione, i vertici di Audi e Porsche hanno rilasciato un comunicato nel quale è stato sottolineato come una decisione definitiva sul loro ingresso in Formula 1 arriverà una volta che i nuovi regolamenti saranno pubblicati.

“Non abbiamo ancora preso una decisione perché attualmente ci troviamo in una fase di valutazione. In questo momento il regolamento per il 2026 e per gli anni successivi non sono ancora disponibili. Il nuovo regolamento stabilirà un cambiamento di ampia portata per rendere lo sport più sostenibile e questo è un prerequisito per l’eventuale ingresso di Audi”.