F1 | Lewis Hamilton è tornato: si è concluso il... silenzio

Lewis Hamilton c’è. Il sette volte campione del mondo è riapparso sui social: “Sono stato via per un po’, adesso sono tornato”. Un messaggio breve e rassicurante per i suoi tifosi che lo hanno potuto vedere sorridenteo al Grand Canyon.

La “notizia” è stata rilanciata dal sito ufficiale della Mercedes, quasi a voler approvare il ritorno del campione. In realtà Lewis è scomparso dai social dal giorno della “doccia fredda” di Abu Dhabi quando si è visto portare via a un giro dalla bandiera a scacchi quell’ottavo titolo iridato che si sentiva già in saccoccia dopo una gara perfetta, ma non se n’è mai andato.

Hamilton, dopo alcuni giorni necessari a sbollire la rabbia per l’epilogo iridato a favore di Max Verstappen, aveva rassicurato la Mercedes che sarebbe stato regolarmente al suo posto al fianco di George Russell nel mondiale 2022, attratto dall’idea di entrare nella nuova era della Formula 1 con le monoposto a effetto suolo.

Il lungo silenzio è stato interpretato come la volontà di spingere la FIA a prendere dei provvedimenti su Michael Masi, il direttore di gara, che ha determinato il patatrac di Yas Marina nella gestione delle ultime fasi del contestatissimo epilogo stagionale.

Lewis ha deciso di rompere il silenzio prima che la FIA porti i risultati della sua inchiesta alla F1 Commission del 14 febbraio: probabilmente è il segno che l’epta campione è stato rassicurato sui cambiamenti che verranno apportati alla gestione della direzione gara durante i GP (anche se questo non significa che l’australiano Masi debba lasciare il suo posto).

La Formula 1, quindi, potrà fare affidamento sullo sfidante numero uno di Max Verstappen, promettendo di riproporre una sfida per il titolo, magari con il terzo incomodo Russell, appassionante come quella dello scorso anno…