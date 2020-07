F1: Lewis Hamilton col nero anche sul nuovo casco

Lewis Hamilton si presenterà con un nuovo casco appena scenderà in pista per le prime Prove Libere del Gran Premio d'Austria di oggi al Red Bull Ring.

Il Campione del Mondo di Formula 1 continua la campagna antirazzismo e ha cambiato la colorazione del suo Bell optando per un bel nero con inserti viola glitterati, che vanno ad unirsi alla medesima tonalità che la Mercedes ha voluto sia per la sua W11 che per le tute che lui e Valtteri Bottas indosseranno a Spielberg.

Immancabile anche la scritta 'Black Lives Matter' col simbolo del pugno, ma soprattutto la modifica alla frase che il britannico ha sempre avuto sulla parte posteriore del casco, dove appare il Cristo: 'Still I Rise' è infatti diventato 'Still We Rise', a simboleggiare l'unità d'intenti in questa iniziativa contro le diversità ed ingiustizie.

"La ragione per cui ho cambiato la colorazione del casco, della tuta e della macchina è soprattutto per sottolineare l'uguaglianza e consolidare il messaggio - ha detto Hamilton - Adesso abbiamo voce in capitolo e la gente comincia a sentirci, per cui dobbiamo urlare sempre di più".

“I marchi e i team di F1, e tutti quanti debbono sentirsi responsabili ed aprirsi a capire e all'educazione su questo movimento, tutto il mondo deve spingere per l'uguaglianza. Adesso non è ancora abbastanza, anche se qualcosa si sta facendo e te lo dicono; bisogna fare di più, è un problema grosso che il mondo sta combattendo da 60 anni dopo la morte di Martin Luther King".

"Ecco di cosa si tratta. Ho mantenuto il viola perché è il mio colore preferito e perché avevo già pianificato di averlo quest'anno sul casco, per cui spero si possa distinguere bene in macchina".

Nel frattempo, anche il suo compagno di squadra Bottas ha modificato il disegno del proprio casco piazzandoci delle mani bianche e nere intrecciate e la scritta 'Stronger Together'.