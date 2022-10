F1 | Leclerc più preoccupato del degrado gomme che della penalità

Quella di Suzuka è stata una domenica thrilling sotto tutti i punti di vista. Dopo la bandiera rossa e la lunga attesa per la ripartenza, l'assegnazione del titolo sembrava rimandata al Gran Premio degli Stati Uniti, perché a Max Verstappen mancava il punto del giro più veloce per chiudere i conti con Charles Leclerc secondo.

Pochi minuti dopo la bandiera a scacchi, però, il ferrarista è stato penalizzato di 5" perché all'ultima chicane è arrivato lungo, tagliando nella via di fuga. Anche se in quel frangente Sergio Perez non lo stava attaccando, la Direzione Gara ha ritenuto che il monegasco abbia tratto vantaggio da questa manovra e quindi lo ha retrocesso al terzo posto.

A giudicare dalla reazione a caldo, anche se questa volta la sanzione è arrivata fulminea, senza neanche sentire le opinioni dei piloti, che erano alle prese con delle gomme intermedie ormai alla frutta, la cosa non sembra aver turbato troppo Leclerc. Anzi, Charles sembrava molto più preoccupato per il pesantissimo degrado delle gomme patito dalla F1-75, che lo ha fatto chiudere ad oltre venti secondi da Verstappen.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"E' stata davvero una sofferenza con le gomme negli ultimi giri. E' successo un po' la stessa cosa delle ultime gare: partiamo molto bene, ma poi dopo pochi giri distruggiamo le gomme", ha detto ai microfoni di Johnny Herbert, prima di congratularsi con l'olandese della Red Bull: "E' stata una sofferenza, ma davvero tanti complimenti a Max per il suo secondo Mondiale. Noi continueremo a spingere fino alla fine, ma è frustrante, perché oggi il passo non c'era già dopo quattro giri".

Del resto, visto l'enorme vantaggio di Verstappen, il suo secondo titolo non era in dubbio. Ma il ferrarista gli ha già lanciato per il 2023, con l'intenzione di sfruttare anche queste ultime gare per riavvicinare la Ferrari alla Red Bull.

"L'obiettivo è quello. Il titolo di Max quest'anno era soltanto una questione di tempo in realtà. Ce lo aspettavamo, ma ora dobbiamo sfruttare queste ultime gare per migliorare come team, sperando di riuscire ad essere una minaccia più concreta l'anno prossimo", ha concluso.