F1 | Leclerc: "Voglio tornare a vincere in casa degli orange"

Segnali di stanchezza o abbattimento? No, zero. Leclerc è il solito Charles, cambiano le risposte e qualche espressione generale, ma l’approccio è sempre lo stesso.

Dopo la batosta di Spa, a Maranello il debrief post-gara ha evidenziato qualche criticità e portato a delle soluzioni che ‘potremo valutare a Monza’, dice Leclerc, ovvero quando la Formula 1 tornerà su una pista più simile a Spa rispetto a Zandvoort.

Questo weekend Leclerc spera di confrontarsi con una Red Bull alla portata, di poter lottare ad armi pari con gli stessi avversari che lo scorso weekend erano (nel caso di Verstappen) su un altro pianeta.

Cosa è emerso dall’analisi della gara di Spa?

“La cosa più importante è ovviamente chiarire i motivi dietro il divario prestazionale che abbiamo accusato nel confronto con la Red Bull, perché questo è stato il problema più grande dello scorso weekend. Abbiamo trovato alcune risposte che potremo valutare a Monza. Questo weekend sarà diverso a causa della conformazione della pista molto diversa da Spa e Monza. Se nel GP d’Italia riusciremo a riconfermarci con prestazioni più vicine alla Red Bull, allora vorrà dire che abbiamo capito qualcosa”

Lo scorso anno dopo il difficile GP di Francia, nel quale la gestione degli pneumatici non era stata ideale, eri andato subito sul simulatore per capire come risolvere la situazione. È accaduto anche in questa circostanza dopo il difficile weekend di Spa?

“No, credo che abbiamo avuto un tipo diverso di problema. In Francia l'anno scorso si trattava principalmente di gomme, della loro gestione che ci aveva portato decisamente fuori strada. A Spa la Red Bull è stata più veloce di tutti, se valutiamo la nostra performance nel confronto con il resto del gruppo, non eravamo poi molto lontani dal nostro rendimento abituale”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 durante il pit stop a Spa Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Credi che l’altezza da terra della monoposto sia stata un fattore?

“Ovviamente è un aspetto molto importante quest'anno, ma non credo che sia in quest’area la soluzione”.

Ti aspetti una situazione diversa a Zandvoort?

“Sì, su questa pista si utilizza un livello di carico aerodinamico molto diverso, quindi saremo in uno scenario lontano rispetto a Spa. E… spero che sia più in linea con quanto visto nella prima parte della stagione. Questo tracciato si dovrebbe adattare meglio alla nostra monoposto, e spero di avere un weekend molto positivo”.

In gara devi fare sempre affidamento sulle scelte strategiche della squadra. Ti fidi?

“Dobbiamo sempre mantenere totale fiducia all’interno della squadra. Credo che questo aspetto sia molto importante, soprattutto quando si attraversano momenti difficili. Siamo molto uniti e mi fido pienamente della squadra”.

Dall’esterno c’è la percezione che ci sia ogni tanto della confusione nelle comunicazioni via-radio. Credi ci sia qualcosa da migliorare?

“Cerchiamo sempre di migliorare i processi di comunicazione, e da parte mia cerco sempre di spingere per essere sempre migliore. Qualunque cosa si dica all’esterno della squadra cerco di non prestarci attenzione”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Ti senti in una posizione di poter a volte contravvenire in gara ad un’indicazione del team? Sarebbe stato utile farlo a Spa in occasione del pit-stop per il giro più veloce?

“In quella particolare situazione non eravamo davanti ad un vero pit-stop, inteso come strategico per la gestione della gara, ma era solo una sosta per provare il giro più veloce. Ma l’obiettivo deve essere sempre quello di migliorare insieme ed arrivare a prendere la decisione corretta”.

Credi che le nuove regole introdotte dalla FIA abbiano penalizzato di più la Ferrari?

“Non credo, almeno, come squadra non lo pensiamo. Ma ovviamente vedremo e impareremo di più gara dopo gara, e non pensiamo che questo sia il motivo delle performance di Spa”.

Ora che in termini di volata per il titolo non sembrano esserci più chance, sei più rilassato?

“No. Ho smesso di contare i punti che mi separano da Max, ma so che sono tanti. Quindi prendiamo gara per gara, poi si vedrà. Posso però dire che c’è ancora molto per cui lottare, ad iniziare dal campionato Costruttori fino al secondo posto nel campionato piloti”.

Se ripensi alla visiera a strappo di Max che a Spa si è incastrata nella tua presa d’aria dei freni, credi alla sfortuna?

“Un po' sì, sono scenari al di fuori del proprio controllo. Forse potremo lavorare in futuro per fare in modo che le visiere restino all’interno della monoposto, vedremo. A Spa di colpo c’è stata una macchina che perdeva olio (la Mercedes di Hamilton dopo l’incidente a Les Combes con Alonso) e tutti ci siamo trovati con le visiere sporche, così abbiamo subito tolto la prima. Non è certo colpa di Max, ma forse in futuro potremmo se non altro pensare a questo problema”.

Ferrari F1-75: ecco l'ala posteriore da carico portata a Zandvoort Photo by: Giorgio Piola

Quali pensi possano essere i vostri punti di forza qui a Zandvoort?

“Nel complesso credo che abbiamo una macchina forte, se guardi alla prima parte di stagione siamo sempre stati molto forti in curva, anzi, in tutti i tipi di curve: a bassa e media velocità siamo ancora più forti soprattutto grazie alla trazione. Ma se guardi a Spa, erano forti ovunque. Erano forti nei rettilinei, erano forti negli angoli. Quindi aspettiamo e vediamo, ma dovrebbe essere migliore".

Confermi di aver avuto un problema di degrado importante a Spa?

“La soft sembrava andar bene, ma dopo due giri ho dovuto toglierla per la sosta necessaria a togliere la visiera dalla presa d’aria. Per il resto credo che il degrado per quanto mi riguarda non sia stato davvero un problema. Abbiamo avuto un buon degrado ma anche una prestazione generale non molto buona, e questo è stato il problema principale”.

Sei pronto a rovinare la festa degli ‘orange’ questo weekend?

“Beh, non ti senti mai male quando vinci una gara. I tifosi olandesi sono estremamente appassionati e ovviamente con Max in testa sono abbastanza certo che sarebbero ancora più felici di essere lì sulle tribune. Ma io spero comunque di poter vincere!”.