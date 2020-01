F1: Leclerc - Verstappen sono cacciatori di record?

La pausa invernale della Formula 1 è stata caratterizzata da due notizie, di fatto identiche ma con protagonisti differenti.

Parliamo dei rinnovi contrattuali che hanno confermato Max Verstappen in Red Bull fino al termine della stagione 2023 e Charles Leclerc in Ferrari per dodici mesi in più, ovvero fino alla bandiera a scacchi dell’ultima gara del 2024.

La tendenza alla stabilità è un dato di fatto nella Formula 1 contemporanea, soprattutto se (come nel caso di Verstappen e Leclerc) si tratta di piloti cresciuti nei programmi ‘junior’ delle rispettive squadre.

Fa comunque impressione pensare che due piloti molto giovani conoscano già i colori che vestiranno per molti anni a venire e, per dare un’idea di quanto siano destinati a lasciare un segno nelle rispettive squadre, i numeri vengono in aiuto.

Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Al termine del suo contratto attuale con la Red Bull, Verstappen sarà di gran lunga il pilota che avrà disputato più gare nel team di Dieter Mateschitz, avendone già in archivio oggi 79. Mantenendo la media di 22 GP a stagione, Max arriverà a 167 gare con la squadra anglo-austriaca, superando di parecchio Mark Webber, che di GP con la Red Bull ne ha disputate 129, e Sebastian Vettel, è arrivato a quota 113.

Red Bull Racing

Gare Vittorie Podi Pole Mark Webber 129 9 41 13 Sebastian Vettel 113 38 65 44 Daniel Ricciardo 100 7 29 3 Max Verstappen 79 8 31 2 David Coulthard 71 0 2 0

Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Paul Foster

Non meno impressionanti sono le proiezioni che riguardano Leclerc, che di stagione in programma con la Ferrari ne ha ben 5.

Il monegasco vanta al momento solo 22 Gran Premi al volante della Rossa, ma la proiezione dice che ne aggiungerà altri 110, arrivando a quota 132.

Un numero che lo porrà dietro al Michael Schumacher, che di partenze al volante di una Ferrari ne ha accumulate 179, Kimi Raikkonen e molto vicino a Felipe Massa, che sarà superato qualora il calendario dovesse crescere fino a 25 gare stagionali.

Siamo solo all’inizio di una storia, ma di fatto i presupposti sono già quelli di un Leclerc che lascierà un segno importante nella storia del Cavallino.

Ferrari Gare Vittorie Podi Pole Michael Schumacher 179 72 116 58 Kimi Raikkonen 151 10 52 7 Felipe Massa 139 11 36 15 Rubens Barrichello 102 9 55 11 Sebastian Vettel 101 14 54 12

Charles Leclerc 22 2 10 7

Ipotizzare oggi quale potrà essere il livello di competitività della Ferrari nel prossimo lustro è ovviamente impossibile, ma il passo con cui Leclerc ha iniziato il suo cammino in Rosso non preclude alcun traguardo.

L’aumento del numero di gare stagionali può essere un gran vantaggio se ci si ritrova al volante di una monoposto competitive e la precocità con cui Leclerc (e soprattutto Verstappen) hanno raggiunto i vertici della Formula 1 spalanca davanti a loro la possibilità di una carriera in grado di riscrivere molti record assoluti.

Ci sperano i diretti interessati, ma non solo, visto che il loro destino sarà legato a lungo al team in cui militano. Verstappen e Leclerc, classe 1997, sono uno straordinario presente ma soprattutto le fondamenta della Formula 1 che verrà.