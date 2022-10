F1 | Leclerc: "Venerdì positivo, sotto la pioggia sono a mio agio"

Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone hanno presentato la pioggia che ha reso la pista di Suzuka insidiosa. Ma per i piloti potrebbe essere stata una fortuna.

Domenica, infatti, le previsioni meteo parlano di pioggia. Proprio come oggi. Ed è per questo che tutti i team hanno lavorato sodo, girando tanto sotto la pioggia, per preparare la gara e capire come realizzare gli assetti per estrarre il meglio dalle gomme Cinturato Pirelli senza avere un degrado eccessivo.

Anche per questo motivo la classifica generale delle due sessioni è poco indicativa. Basti pensare che Charles Leclerc è appena 11esimo, staccato di 2"774 dal miglior crono ottenuto da George Russell su Mercedes.

Soffermandosi solo sulla tabella dei tempi verrebbe da pensare a una giornata tremenda per le Rosse, invece al termine del secondo turno di prove libere il pilota della Ferrari ha sottolineato come la sua F1-75 gli abbia dato ottime sensazioni per tutta la giornata.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Certo, c'è sempre qualcosa da migliorare, ma la Rossa sembra comportarsi già bene sotto la pioggia. Forse merito anche del nuovo fondo, realizzato per gestire meglio le turbolenze e regalare ulteriore prestazione alla monoposto di Maranello

"E' stata una buona giornata, il feeling con la F1-75 è buono. Cercheremo di mettere tutto assieme domani, ma il feeling è buono, dunque è tutto positivo", ha dichiarato Leclerc alla fine del secondo turno di libere di Suzuka.

"Sì, credo di avere una vettura buona qualora domenica dovesse piovere. Come detto nel corso delle Libere 2 il feeling era piuttosto buono. A un certo punto la sessione è stata complicata perché avevo finito le gomme. Ma abbiamo imparato tanto oggi, specialmente per la gara. Dunque è un venerdì positivo".

Domani il meteo prevede bel tempo, dunque condizioni completamente diverse da quelle di oggi e quelle che, probabilmente, i piloti si troveranno ad affrontare domenica. Ecco perché il terzo e ultimo turno di prove libere sarà molto importante: servirà per trovare il giusto compromesso tra prestazioni sull'asciutto e rimanere competitivi per la gara di domenica.

"Vedremo come saranno le condizioni di domani, perché dovrebbero essere differenti da quelle di oggi e dovremo essere bravi ad adattare la vettura anche a quelle condizioni. E credo sia possibile comunque fare bene", ha concluso il monegasco.