F1 | Leclerc: "Una nuova esibizione storica? Ci penserei 2 volte"

L’incidente che ha visto protagonista Charles Leclerc al Monaco Historique, quando il pilota della Ferrari era al volante della 312 B3 del 1974, è stato argomento di discussione anche nel venerdì di Barcellona.

Il monegasco, impegnato in una esibizione, nel corso del terzo giro ha accusato un guasto ai freni e quando è arrivato al tornantino della Rascasse è finito in testacoda per poi andare ad impattare con il retrotreno contro le barriere di protezione.

Carlos Sainz, nella giornata di giovedì, ha ammesso candidamente che non si sarebbe preso il rischio di mettersi alla guida di una vettura storica mentre la Ferrari si trova in piena lotta per il titolo, mentre Leclerc è stato meno drastico.

“È sempre un onore guidare questo auto, ma è anche parte del nostro lavoro ed in alcune occasioni dobbiamo guidare queste vetture”.

“Ad essere onesto pensavo che tutti i controlli di rito fossero stati fatti. Il giovedì la vettura aveva fatto uno shakedown, ma il problema si è verificato una vite delle pastiglie dei freni ed era impossibile conoscerlo in anticipo”.

Dettaglio della Ferrari 312 B3 con Leclerc alla guida

“In futuro ci penserei due volte prima di fare una esibizione simile. Bisogna trovare il giusto equilibrio quando sei in lotta per il titolo per non rischiare eccessivamente, ma come ho detto anche queste cose fanno parte del nostro lavoro”.

Il leder del Mondiale ha avuto modo recentemente di provare anche la 312 T4 a Fiorano in occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa di Gilles Villeneuve ed inevitabilmente è arrivata la domanda sul confronto tra le due vetture.

“Mi sono divertito di più con la macchina di Niki. È stata fantastica fino al guasto, ma ad essere onesti quella di Gilles aveva pneumatici da museo. Erano gomme molto vecchie e non potevo spingere assolutamente. Era difficile superare i 100 Km/h”.

L’emozione di essere salito a bordo di due autentici capolavori creati a Maranello non ha però lasciato indifferente Leclerc.

“È stato fantastico capire come si guidava un tempo e paragonarlo con la tecnologia attuale. Soltanto quando entri in una di queste vetture ti rendi conto dei rischi che correvano e capisci cosa voleva dire lottare ruota a ruota a quelle velocità”.

“Adesso andiamo molto più veloce, ma le monoposto attuali sono molto più sicure. Noi probabilmente non pensiamo alla sicurezza come facevano i piloti di quella generazione”.