F1 | Leclerc: "Tutto sotto controllo, ma che Ferrari oggi!"

È sembrato il protagonista di una puntata di “Chi l’ha visto?”. La regia internazionale si è quasi dimenticata di inquadrare Charles Leclerc nel corso dei 58 giri di gara, segno della evidente superiorità del monegasco, alla seconda vittoria in 3 gare, e di una Ferrari F1-75 diventata in questo inizio di stagione la monoposto di riferimento.

Se in Bahrain ed a Jeddah i valori in campo vedevano una Rossa allo stesso livello della Red Bull RB18, oggi l’ultima creazione di Maranello è stata impressionante nelle mani di Leclerc.

Costante nei tempi, velocissima sul passo gara, gentile con le gomme, la F1-75 ha annichilito la concorrenza ed ha consentito a Charles di ottenere una vittoria sembrata fin troppo facile. Lo stesso monegasco, al termine di una gara letteralmente dominata, ha voluto rendere il giusto merito ad una vettura che finalmente gli sta consentendo di esprimere tutto il suo talento cristallino.

“Questa è stata la prima volta in cui siamo riusciti a vincere controllando tutto, ma che macchina che abbiamo avuto oggi! Abbiamo fatto un bel lavoro nel corso dell’intero weekend, ma senza una vettura così questo successo non sarebbe stato possibile”.

“Il passo gara è stato davvero solido, le gomme hanno retto alla grande dal primo all’ultimo giro. Sono davvero felice”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, in battaglia con Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gli unici momenti critici per Leclerc nel corso di questi 58 giri di gara sono stati quelli relativi alle due ripartenze dopo le neutralizzazioni con safety car. Se nella prima occasione Charles ha immediatamente preso un buon margine su Verstappen, nella seconda il monegasco ha vissuto qualche brivido…

“In occasione della seconda ripartenza dopo la safety car ho accusato un enorme sottosterzo all’ultima curva ed ho pensato che sarebbe stato difficile mantenere la prima posizione. Poi sono riuscito a restare in testa e dopo qualche curva ho recuperato aderenza e passo”.

La classifica piloti vede adesso Leclerc saldamente al comando della graduatoria con 71 punti seguito da George Russell a quota 37, mentre Max Verstappen, complice il secondo ritiro stagionale patito oggi, è soltanto sesto con i 25 punti conquistati a Jeddah.

Si può parlare di fuga mondiale? Leclerc ha preferito predicare prudenza nonostante sia consapevole del potenziale tecnico a disposizione.

“Chiaramente siamo soltanto alla terza gara della stagione ed è ancora prematuro pensare al campionato, ma se devo essere sincero abbiamo una monoposto fortissima e molto affidabile. Siamo sempre stati nelle posizioni di vertice e speriamo di continuare così. Se ci riusciremo avremo delle possibilità di vincere il campionato e questo mi fa sorridere dopo due anni difficili sia per me che per il team”.