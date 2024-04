F1 | Leclerc stizzito: "Sainz un po' oltre il limite, ma chiariremo"

Sono stati i piloti della Ferrari a mettere un po' di pepe nella prima Sprint stagionale della Formula 1 2024 a Shanghai. Le Rosse hanno chiuso al quarto ed al quinto posto, ma a far discutere è stato un contatto tra le SF-24 nella parte conclusiva della gara breve, quando Charles Leclerc ha cercato il sorpasso ai danni di Carlos Sainz alla staccata della penultima curva.

Qualche curva prima, lo spagnolo aveva già avuto un altro contatto con l'Aston Martin di Fernando Alonso nella battaglia per la terza posizione e poi ha finito per allargarsi, venendo superato dalla Red Bull di Sergio Perez. Il figlio d'arte però poi è stato piuttosto duro quando alle sue spalle è arrivato il compagno di box, perché ha allungato la staccata al fondo del lungo rettilineo opposto del tracciato cinese, innescando anche un leggero contatto.

Il monegasco ha trovato ugualmente il sorpasso incrociando le linee tra la curva 1 e la curva 2, ma ormai davanti a lui Perez era scappato, quindi si è dovuto accontentare della "medaglia di legno". Una volta presa la bandiera a scacchi, dunque, non ha nascosto la sua frustrazione ed aprendosi via radio ha detto al muretto: "Dobbiamo parlare. Ha lottato di più con me che con tutti gli altri".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Una volta arrivato alle interviste di rito, pur cercando di rimanere il più diplomatico possibile ed assicurando che la vicenda sarà chiarita senza troppi problemi, Leclerc ha comunque ribadito di non aver gradito troppo la difesa di Carlos: "Ci sono state occasioni in passato in cui sono stato aggressivo io, ma credo che oggi lo sia stato Carlos. Ci sarà una discussione come c'è sempre in questi casi. Non sono preoccupato, ne parleremo dopo e ci chiariremo. E' già successo in passato e lo abbiamo superato, quindi sarà così anche questo weekend, ma oggi siamo andati un pochino oltre il limite".

"Quando c'è un contatto con il tuo compagno, soprattutto quando sei in situazioni diverse, visto che lui iniziava a fare un po' fatica con la gomma mentre io ero ancora messo abbastanza bene, ma non era facile sorpassare perché le tre macchine davanti a me avevano il DRS, è un peccato perché ho perso due secondi su Perez che poi è stato impossibile recuperare", ha aggiunto.

Se non altro, oggi pomeriggio ci sarà la qualifica della gara lunga nella quale provare a rifarsi e Leclerc guarda a questa con ottimismo: "Se avremo una buona qualifica, sarà una svolta, perché non mi è successo nelle ultime gare. Con tutto il lavoro che ho fatto ieri in SQ1 e SQ2 ho ritrovato il feeling. Questo non vuol dire che sarà lo stesso oggi pomeriggio, perché la linea è veramente sottile, ma sono fiducioso di aver fatto dei passi avanti".