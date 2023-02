F1 | Leclerc: "SF-23, i dati del simulatore sono incoraggianti"

Per Charles Leclerc e la Ferrari oggi è stato un giorno speciale, quello della presentazione della SF-23 tenutasi a Fiorano Modenese. E proprio sul tracciato di casa il monegasco ha portato in pista la nuova nata del Cavallino Rampante, sfruttando i pochi chilometri concessi dal codice sportivo internazionale FIA riguardo lo Shakedown.

Leclerc ha compiuto un paio di giri al volante della SF-23, poi si è concesso ai microfoni della stampa presente all'evento - tra cui Motorsport.com - per una lunga intervista in cui ha toccato diversi punti interessanti. Dalle sensazioni legate alla nuova monoposto all'approccio di Vasseur con la Rossa. Dal rapporto con Carlos Sainz Jr. alle aspettative sulla nuova stagione che comincerà tra pochi giorni.

Charles, hai passato un inverno lavorando molto al simulatore con la SF-23. E oggi l'hai portata in pista. Che sensazioni ti ha dato?

"La macchina mi ha dato buone sensazioni al simulatore, ma comunque c'è tanta differenza con la realtà ed è difficile dire qualcosa dopo aver fatto appena un paio di giri in pista. Non ho spinto tanto. Difficile dare dei feeling veri e propri, ma secondo me abbiamo imboccato la strada giusta. Abbiamo lavorato molto sui nostri punti deboli individuati nella passata stagione e al simulatore abbiamo avuto ottimi riscontri. Ma è bene aspettare i test in Bahrain, quando potremo girare in pista con continuità per farci un'idea più precisa di quello che può offrire la SF-23".

Qual è il punto su cui vi siete focalizzati maggiormente per migliorare la monoposto rispetto al 2022?

"Diciamo che il bilanciamento della monoposto della passata stagione era piuttosto aperto, nel modo in cui passava dalle curve lente a quelle veloci. Non posso entrare nel dettaglio, ma abbiamo lavorato soprattutto proprio su questo passaggio, ovvero da curve lente a curve veloci, e al simulatore ora sembra andare bene. Ci siamo concentrati anche su qualche sviluppo pensato appositamente per la gara. Dunque ora dobbiamo aspettare e vedere come andrà in Bahrain, perché dal simulatore è complicato dare opinioni".

Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Come hai trovato la SF23 nei giri che hai effettuato oggi a Fiorano?

"Lo scorso anno abbiamo avuto alcuni problemi d'affidabilità che ci sono costati diverse cose. Speriamo quest'anno di poter spingere di più. Oggi abbiamo fatto solo due giri e non posso certo giudicare il lavoro fatto in inverno riguardo l'affidabilità del motore. Dal punto di vista della gestione gomme, invece, abbiamo lavorato tanto. Nel 2022 abbiamo sofferto molto su questo e abbiamo analizzato tanti dati, lavorato molto e sono sicuro che siamo preparati meglio. Sappiamo dove concentrarci per fare andare meglio le cose e fare meglio. Ora però dobbiamo provarlo sul campo".

Quanto saranno importanti i test di Sakhir per la preparazione della SF-23?

"E' davvero importante. Naturalmente, l'anno scorso è stato ancora più importante perché la macchina era completamente nuova. La vettura di quest'anno è sì nuova, ma è stata realizzata sulla base dell'anno scorso, quindi abbiamo una conoscenza un po' più approfondita. Tuttavia, continuo a credere che sia estremamente importante per il team fare più chilometri possibile per vedere i primi punti deboli. Ma anche per noi piloti, per capire qual è lo stile di guida che si adatta al meglio a questa vettura. Quindi, sì, sarà di nuovo una priorità e lo diventa sempre di più negli ultimi anni, perché i giorni di test sono sempre meno. Ora abbiamo solo tre giorni prima della prima gara - un giorno e mezzo per Carlos, un giorno e mezzo per me - quindi dovremo essere precisi e cercare di fare più test possibili per essere pronti per la prima gara".

L'obiettivo tuo del 2023 è migliorare ulteriormente come pilota o pensi di essere arrivato al tuo massimo?

"Sì, l'obiettivo come ogni anno è cercare di migliorare. Penso che nei primi anni in Formula 1 ci sia sempre una cosa in particolare in cui devi migliorare come pilota e ora, da due anni a questa parte, mi sto concentrando maggiormente sul tentativo di mettere insieme i pezzi. Siccome so come essere veloce, ovviamente ci sono stati degli errori - quindi cercherò di fare sempre meno errori, anno dopo anno. Ma, in generale, si tratta solo di cercare di diventare un pilota migliore e di imparare dalle esperienze passate. Ancora una volta, quando dicevo che alla fine dell'anno abbiamo guardato alle gare negative, ho guardato anche alle mie gare negative e a ciò che avrei potuto fare meglio in quei fine settimana e ho imparato da questo. Ci sono diversi punti di attenzione, non c'è un'unica area. Ma è solo per diventare un pilota migliore in generale. E se come squadra faremo il miglior lavoro possibile, sono sicuro che avremo successo".

Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Il tuo contratto con la Ferrari scade tra un paio d'anni. Hai già iniziato a discutere l'eventuale rinnovo?

"Voglio dire, credo che sia sempre importante essere competitivi. Poi, parlando del mio rinnovo in Ferrari, non è una cosa a cui ho già pensato particolarmente. La strada è ancora lunga: due anni. Naturalmente farò del mio meglio. Non per le trattative, ma per me stesso e per la squadra. E poi, naturalmente, lo saprò... lo saprete di sicuro quando inizieranno le trattative. Ma non è ancora il momento".

Raccontaci come ha visto integrarsi Vasseur in Ferrari...

"Sono rimasto molto colpito da come Vasseur si è introdotto bene nella squadra. La Ferrari è molto diversa da quella a cui eravamo abituati prima. La Ferrari è enorme. Una volta arrivato qui, ha capito molto bene come funziona la Ferrari fin dai primi giorni. È molto chiaro in ciò che vuole ed è estremamente bravo a mettere le persone nella giusta mentalità e nel giusto ambiente per dare il meglio di sé. E questo è molto importante. Quindi, questo è ciò che porta alla Ferrari e sono sicuro che sarà una buona cosa".

Puoi fare qualche previsione in merito alla stagione che sta per iniziare?

"Insomma, è molto difficile fare previsioni. Sono sicuro che abbiamo fatto un buon lavoro con la macchina, ma non so davvero a che punto sia la Red Bull. Non so a che punto sia la Mercedes ma mi aspetto che anche loro siano molto forti. Quindi, vediamo. Una cosa certa è che, soprattutto dopo un anno come quello scorso, in cui siamo alla prima gara, non significa che sia finita. E questo vale in entrambi i sensi: se vinciamo la prima gara non significa che sarà lo stesso fino alla fine della stagione, e viceversa, se abbiamo una brutta prima gara non dobbiamo arrenderci ma continuare a spingere perché tutto è possibile. Quindi, sono sicuro che avremo una macchina competitiva, ma aspettiamo di vedere come si sono comportate le altre squadre".

Com'è il tuo rapporto con Sainz dopo due stagioni assieme?

"Credo che il rapporto sia sempre stato ottimo. Sì, può sempre essere migliore, ma in questo caso non so come possa esserlo. Andiamo molto, molto d'accordo. Come ho detto più volte in passato, condividiamo molte passioni anche al di fuori della pista, come il golf, il padel e gli scacchi. Ci divertiamo molto. Ogni volta che siamo insieme, abbiamo un ottimo rapporto. Naturalmente siamo molto competitivi, sia in pista che fuori, giocando a padel. Ma è una sana competitività e credo che ci spinga ad andare avanti. Quindi il rapporto è ottimo".

Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Quali sono le differenze di direzione tra Mattia Binotto e il nuovo team principal, Frédéric Vasseur?

"Ad essere sincero, per ora è molto difficile per me commentare, perché non ho ancora visto Fred gestire davvero la squadra in pista, soprattutto la Ferrari. Quindi dovremo aspettare e vedere".

Pensate che le caratteristiche delle Pirelli 2023 possano aiutarvi nella gestione delle gomme dopo i problemi che avete avuto la passata stagione?

"Li abbiamo già provati un po' ad Abu Dhabi l'anno scorso. Sembra che sia uno pneumatico anteriore più duro, quindi può modificare un po' il bilanciamento. Ma in realtà è abbastanza facile bilanciare la monoposto in modo che il cambiamento sia praticamente trasparente. Quindi non credo che avrà un grande effetto. In termini di degrado, forse si tratta di uno pneumatico anteriore un po' più forte. Ma per noi, l'anno scorso, non era sempre lo stesso problema quando parlavamo di degrado degli pneumatici. A volte era l'anteriore, a volte il posteriore. Si trattava più che altro del modo in cui gestivamo gli pneumatici e di come pensavamo che sarebbe andato il degrado, e su questo abbiamo fatto molto lavoro, e credo che siamo migliorati rispetto all'anno scorso. Ma ancora una volta, non credo che il cambio di pneumatici ci aiuterà o ci danneggerà in alcun modo".

Avete cercato di impostare la monoposto sulle tue preferenze o solo colmare i limiti dello scorso anno?

"Ad essere onesti a oggi stiamo solo cercando di far andare la macchina più veloce. L'anno scorso avevamo delle limitazioni e abbiamo cercato di avere le stesse limitazioni a bassa e ad alta velocità, in modo da essere più vicini al limite a bassa e ad alta velocità. Quindi penso che se riuscissimo a farlo, sia io che Carlos ne trarremmo vantaggio. Quindi sì. L'anno scorso è stato piuttosto complicato in alcune gare, ma mi piaceva la macchina, mi piaceva. Quando ho un anteriore forte e un posteriore poco rigido, è così che mi piace la macchina ed è così che posso dare il meglio. L'obiettivo sarà lo stesso per quest'anno, ma speriamo che l'equilibrio tra bassa e alta velocità sia più simile".

A tuo avviso è giusto avere solo tre giorni di test pre-stagionali come accade quest'anno?

"Questo è già il mio sesto anno in Formula 1. Quindi tre giorni di test in un certo senso vanno bene. Per un debuttante in Formula 1, non ricordo esattamente quanti giorni di test ho fatto prima della mia prima gara in Formula 1, ma erano più di tre, e mi sono sembrati davvero pochi. Credo che per i debuttanti tre giorni non siano sufficienti. Per noi, è proprio al limite. Vorrei che ce ne fossero uno o due in più. Ma sì, credo che ci siano altri problemi nell'avere più giorni di prova".

Con una vettura evoluzione come la SF-23 pensi di trovarti in una situazione differente rispetto all'inizio della passata stagione?

"A dire il vero, mi trovo in una situazione molto simile allo scorso anno, il che significa che non so ancora cosa aspettarmi. Credo che in questo periodo dell'anno sia sempre così, quando si crede nel lavoro svolto. So quanto lavoro è stato fatto per portare in pista questo nuovo progetto e quanto lavoro è stato fatto per risolvere i punti deboli della vettura dello scorso anno. D'altra parte, non abbiamo idea di quanti progressi abbiano fatto gli altri team. Quindi, per ora, non so cosa aspettarmi".

Ferrari SF-23. dettaglio dell'ala frontale Photo by: Ferrari

Pensi possano essere fatti paragoni tra il vostro inizio 2023 e l'inizio sfavillante che avete avuto nel 2022?

"Penso che i paragoni esistano sempre e che dobbiamo conviverci. Ma non credo che ci condizionerà. Cosa mi aspetto dalle prime gare, anche in questo caso è molto difficile saperlo con certezza. Sono sicuro che ne sapremo di più dopo i primi giorni di test in Bahrain, dove capiremo un po' quali sono i nostri punti deboli, dove siamo rispetto agli altri, anche se durante i test è sempre molto difficile avere una lettura chiara della nostra posizione. Ma avremo le idee un po' più chiare. Quindi sì, per ora è difficile dirlo".

Quanto conta a tuo avviso avere meno ore da spendere in galleria del vento?

"Credo che abbia una certa influenza. Sapere quanto, è impossibile per me dirlo. Non lo so davvero. Ma sì, so quanto sia importante utilizzare bene quelle ore per gli ingegneri, quando parlo con loro, quindi credo che abbia una certa influenza. Ma quanto lo sia, non lo so".

Vasseur ha detto che tu e Carlos partirete alla pari. Sei d'accordo con quanto detto dal tuo team principal?

"Sono completamente d'accordo con questa filosofia. Non si può iniziare un anno in questo modo. Penso che sia importante per me e Carlos essere pienamente motivati a fare il miglior lavoro possibile nella prima parte della stagione, a spronarci a vicenda per dare il meglio, e poi se a un certo punto del campionato, un pilota è chiaramente in lotta per vincere quel campionato, allora sono sicuro che la squadra farà tutto il possibile per il pilota che sta lottando per il campionato per metterlo nelle migliori condizioni possibili. Ma di questo parleremo più avanti, ovviamente. Ma all'inizio della stagione, credo che sia la cosa giusta da fare".

Casco Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari