F1 | Leclerc: "Se ci sarà un'opportunità, cercheremo di vincere"

Charles Leclerc è un libro aperto. Quando le cose non vanno per il verso giusto il linguaggio del corpo lancia messaggi chiari, e lo stesso accade quando tutto sembra andare come previsto. Il ‘mood’ è positivo, ma Charles chiarisce che il sorriso è legato ai target della SF-24, obiettivi che sembrano raggiungibili anche se il lavoro di certo non mancherà.

“Ci sono molte cose che proveremo a migliorare – ha commentato Charles - nelle curve a bassa velocità c'è ancora qualche miglioramento da fare, così come in altre aree. Alla fine, il nostro è uno sport relativo, quindi avremo un quadro chiaro dopo le prime qualifiche e la prima gara, solo allora sapremo quali sono i principali punti deboli rispetto ai nostri avversari, ed a quel punto faremo un ordine di priorità”.

Al primo incontro ‘media’ del weekend, Leclerc ha risposto a chi giudica l’approccio dei tecnici della Red Bull più aggressivo di quello della Ferrari...

“Credo sia molto difficile giudicare quanti rischi ha preso ogni singola squadra con la nuova monoposto, visivamente la RB sembra molto diversa rispetto allo scorso anno ma penso che per avere un quadro chiaro si dovrebbe poter osservare ogni progetto sotto la carrozzeria. A quel punto sarebbe più chiaro. Da parte nostra non penso che sia una questione di quanti rischi hai deciso di correre, ma solo di quanta comprensione hai della monoposto e su questo fronte abbiamo fatto un enorme passo avanti”.

Carlos Sainz e Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ovviamente non è stato tralasciato l’argomento più intrigante, ovvero quello legato agli obiettivi...

“Conquistare diverse vittorie sarebbe sicuramente un passo avanti che andrebbe a confermare una stagione positiva – ha spiegato Charles – abbiamo una visione chiara e finora abbiamo fatto un passo avanti ogni volta che abbiamo cambiato la macchina, ed è così dalla seconda metà dello scorso anno. Ripeto, sappiamo di avere delle aree da migliorare, abbiamo un po' di sottosterzo e facciamo fatica a far girare la macchina, anche se credo che questa sia una tendenza generale in tutto il paddock con questa generazione di monoposto, ho l’impressione che tutti abbiano questo problema”.

Leclerc è ovviamente ben consapevole che la Red Bull inizierà con un fermo ruolo di favorita, ma non vuole escludere alcun scenario in merito al weekend di Sakhir...

“La Red Bull è uno dei pochi team a non aver effettuato una simulazione completa durante i test – ha sottolineato Charles – ovvero ciò che normalmente ci aiuta ad avere un riferimento e a capire dove siamo in termini di valori in campo".

"È molto difficile capire dove si trova la Red Bull in termini di performance, sappiamo dove siamo noi rispetto ad altri avversari, ma non abbiamo dati per poterci confrontare con loro. Devo anche dire che questa è una pista dove in passato siamo spesso andati bene, e la speranza che si possa lottare per la vittoria c’è sempre, se ci sarà un'opportunità faremo assolutamente di tutto per coglierla”.