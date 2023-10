F1 | Leclerc: "Saremo una sorpresa? Nelle Sprint andiamo bene"

“Come andremo? Non lo dico più, visto che ogni volta accade il contrario!”. Charles Leclerc è arrivato a Doha con qualche dubbio in meno rispetto alla vigilia di Suzuka, ma non vuole sbilanciarsi. Il quadro che descrive è chiaro, Charles cita più la McLaren che la Mercedes in merito agli avversari diretti con cui dovranno fare i conti, ma sottolinea i tanti punti interrogativi a cui tutte le squadre dovranno trovare una risposta nei soli sessanta minuti della sessione FP1.

“Sarà un weekend molto difficile perché avremo a che fare con temperature estremamente calde, e questo comporta dover dedicare un po' di tempo per definire il limite per il raffreddamento. Avremo a disposizione solo una sessione di prove libere, e per di più la pista è stata completamente riasfaltata, quindi ci sono molti aspetti da mettere a posto in un solo turno di prove. In questo scenario può andare incredibilmente bene ma si può anche sbagliare, però posso confermare che abbiamo lavorato molto per preparare questo fine settimana”.

Il tuo weekend in Giappone è sembrato un po' una svolta. Ci sono stati dei motivi particolari?

“La situazione è la stessa dall'inizio della stagione, ci sono piste sulle quali andiamo un po' meglio ed altre sulle quali soffriamo di più, non credo che ci stata una svolta. I problemi, che conosciamo bene, sono ancora lì e avremo bisogno di una macchina completamente nuova per sbarazzarcene. Questo è l’obiettivo per la prossima stagione”.

In termini di guida, credi di aver fatto dei progressi adattandoti meglio alla monoposto?

“Sì, ci sto lavorando parecchio perché al momento la nostra macchina non può avere un comportamento sovrasterzante come vorrei, teoricamente si può portare l’assetto in quella direzione, ma se lo facciamo diventa incoerente nelle sue reazioni, quindi dobbiamo guidarla con il sottosterzo e questo rende difficile usare il mio stile di guida per ottenere il massimo possibile".

"Ho cercato di migliorare capendo come adattarmi e cosa fare di diverso, questo approccio in Giappone ha funzionato abbastanza bene, ma in generale non credo che farà una grande differenza per il resto della stagione”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Credi che la temperatura molto elevata renderà questa gara fisicamente più dura di quella di Singapore?

“Non lo so, ma credo che saremo su quel tipo di scenario, da quello che si dice la temperatura dovrebbe essere anche più elevata di quella di Singapore, quindi do per scontato che sarà una gara dura. A Marina Bay c’è però una difficoltà in più, perché intorno alla pista ci sono molti palazzi che azzerano il vento, anche se apri la visiera non entra poi così tanta aria. Qui dovrebbe essere un po' meglio, almeno per quanto riguarda questo aspetto”.

Ti incoraggia essere riusciti nelle ultime due gare a precedere la Mercedes o lo sguardo è sempre sul gap nei confronti della Red Bull?

“Bisogna sempre guardare a sé stessi, a Zandvoort abbiamo imparato diverse cose, ed è stato un passaggio importante. La Red Bull però è ancora molto avanti, ed anche la McLaren quando trova le giuste condizioni, ma tutto sommato siamo più contenti dei passi avanti piuttosto che depressi per il gap che ci separa dalla Red Bull. Questo perché credo che abbiamo un’idea di ciò che potremo fare in futuro, e speriamo di poter colmare il divario che ci separa dalla lotta per la vittoria”.

Come vedi questa pista in termini di adattamento alla SF-23?

“Non si può prevederlo (Charles sorride) perché ogni volta che dico qualcosa alla fine poi accade il contrario! Mi aspetto una McLaren ancora molto forte, a Suzuka sono stati molto competitivi sulle curve a velocità medio-alta confermando i passi avanti che hanno fatto con il nuovo aggiornamento, quindi penso che saranno forti anche su questa pista. Speriamo di poter essere una sorpresa, tutti i weekend sprint quest'anno per noi sono stati abbastanza positivi”.

Se Max dovesse vincere il titolo al termine della gara sprint, credi che rappresenterebbe un’anomalia per la Formula 1? Ha senso utilizzare questo format nelle tappe finali della stagione?

“Forse avremmo potuto fare qualcosa di diverso, ma è anche molto difficile prevedere quando verrà assegnato il campionato, all'inizio dell'anno credo nessuno avrebbe scommesso che sarebbe stato così in anticipo, quindi sì, possiamo prendere atto che se abbiamo dei fine settimana sprint nella fase finale della stagione queste cose possono accadere”.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Dopo la pausa estiva siete stati più costanti in termini di performance. A cosa lo attribuisci?

“Al lavoro fatto a Zandvoort e confermato a Monza, una pista molto diversa dalla precedente. Riusciamo ad estrarre il massimo dalla macchina in modo più coerente, mentre all’inizio avevamo molti alti e bassi al variare delle piste. In questo siamo migliorati molto”.

Quanto è cambiato l’ambiente in squadra sotto la guida di Fred?

“Fred emotivamente è super… piatto, e credo che sia una dote davvero positiva per una persona nella sua posizione, perché trasmette questa calma a tutta la squadra. Una delle cose che più amo della Ferrari sono le emozioni, la passione delle persone, ma adesso con Fred c’è anche più equilibrio, è importante avere una visione chiara quando le cose vanno male, ed anche quando le cose migliorano. In un certo senso avevamo già questa filosofia, ma Fred l’ha rafforzata ulteriormente, e credo che sia un aspetto molto positivo”.