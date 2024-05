F1 | Leclerc: "Sarei sorpreso di non lottare per pole e vittoria"

In casa Ferrari c'è chi parla spesso utilizzando i classici piedi di piombo e chi, invece, cerca di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, anche quando la situazione non è così limpida da poter prevedere cosa accadrà nel fine settimana.

Charles Leclerc è la voce più positiva della Ferrari, quella che evita di nascondersi, che evita di pronunciare parole che possano ritorcersi contro a gara conclusa.

A Monte-Carlo, la sua gara di casa, Charles non ha mai ottenuto risultati di rilievo. Quello migliore è un quarto posto ottenuto nella stagione 2022, la prima con le vetture a effetto suolo.

La Ferrari arriverà nel Principato in buona forma. Gli aggiornamenti portati a Imola hanno funzionato e la Rossa è stata molto vicina alla Red Bull di Max Verstappen, ma anche McLaren è stata altrettanto - se non di più - veloce.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ecco che si profila una lotta a tre anche a Monaco, ma con Leclerc che pensa di poter lottare per la vittoria sebbene sino a oggi la SF-24 non si sia espressa in modo mirabile durante le qualifiche. E la pole, a Monte-Carlo, è quasi necessaria per poter ambire al successo il giorno successivo.

"Mi sento bene. Questa gara è sempre speciale per me. Lo è per tutti, ma per me anche di più essendoci nato e cresciuto. Non vedo l'ora di iniziare il fine settimana. Fino a qui siamo stati competitivi e speriamo che questo possa aiutarci nel corso delle sessioni. Pensiamo di esserci preparati alla perfezione e speriamo sia la volta buona (per poter vincere)".

"Salire sul podio qui non varrebbe poi così tanto, perché il secondo e il terzo gradino non sono così entusiasmanti. L'obiettivo è la vittoria. Siamo vicini a Red Bull e McLaren in qualifica e qui sappiamo quanta importanza abbia".

"Fare la pole position ci avvicinerebbe all'obiettivo del fine settimana, che è quello di vincere. A Monaco si parte tutti da zero, ci potrebbero essere sorprese. Vediamo quanto saremo forti noi, ma sarei sorpreso se non fossimo in lotta per la pole", ha concluso il monegasco.