F1 | Leclerc rivela: "Scelto un assetto estremo per le qualifiche"

Dietro l’errore commesso da Leclerc nell’ultimo giro delle qualifiche disputate ieri a Miami c’è anche una scelta di setup. Un assetto giudicato ‘estremo’ dallo stesso Charles, che poco prima dell’incidente alla curva ‘8’ aveva vanificato un crono da seconda posizione con un errore alla frenata di curva 17.

“Penso di essermi messo in una situazione difficile – ha raccontato Leclerc – ho voluto un assetto molto aggressivo in vista delle qualifiche sapendo che sarebbe servito ad estrarre il massimo dalla monoposto. Probabilmente ho fatto un passo di troppo, ma voglio analizzare il tutto al termine del fine settimana”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

L’approccio di Leclerc raccoglie consensi (incluso quello di Frederic Vasseur) ed accende l’entusiasmo di una grossa fetta dei fan del Cavallino, ma ovviamente non raggiunge l’unanimità.

Una macchina contro le barriere non è mai la migliore delle risposte, ma Charles dopo una premessa molto autocritica ha confermato di essere cosciente dei rischi che corre.

“So anche che le qualifiche sono il mio punto di forza – ha chiarito il monegasco - e ovviamente mi prendo più rischi. In Q3 questo approccio paga nove volte su 10, ma se finisci contro le barriere due volte nello stesso weekend non va bene”.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Sto prendendo molti rischi in Q3 per provare a fare qualcosa di speciale – ha proseguito Leclerc - perché so che al momento siamo dietro alla Red Bull. Anche a Baku ho fatto lo stesso ed è andata bene, tutto il weekend è stato gestito bene. Ripeto, sono arrabbiato con me stesso ma in merito a questo fine settimana ho deciso per una configurazione di setup più aggressiva che in qualifica è stata troppo oltre, ma spero che possa ripagarci in gara. Sono sicuro che non sarà un problema fare un reset e ripartire mentalmente libero, su questo fronte non sono preoccupato”.

Charles spera ancora nella possibilità di poter acciuffare il podio, ma la posizione di partenza non è delle migliori considerando che l’Aston Martin di Alonso scatterà dalla prima fila.

“Lasciamo stare le due Red Bull – ha concluso Charles – perché sono in un campionato tutto loro. Credo che se riusciremo a concludere alle loro spalle sarà un grande risultato, ma so che non sarà semplice anche contro Fernando. L’Aston Martin sul ritmo gara sembra molto forte”.