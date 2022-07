F1 | Leclerc rimette le cose al loro posto con una magia

Melbourne, 10 aprile. Charles Leclerc vince il Gran Premio d’Australia, ottenendo in modo perentorio la seconda vittoria nelle prime tre gare stagionali. Se all’indomani della trasferta di Melbourne si fosse ipotizzato di non vedere più Leclerc sul podio del vincitore nei successivi tre mesi, sarebbe sembrato uno scherzo. Invece il digiuno si è protratto gara dopo gara, terminando oggi a Spielberg, “a casa loro”, per riprendere uno storico team radio di Sebastian Vettel.

La classifica finale del Gran Premio d’Austria riporta Leclerc vincitore con 1”532 di vantaggio su Max Verstappen, ma è un numero che non corrisponde a ciò che si è visto nei 71 giri di Spielberg.

È stata una gran Ferrari, e Leclerc ha deciso che doveva essere il suo giorno, dirottando nella guida tutta la delusione emersa dopo il weekend di Silverstone. Charles è arrivato in Austria con addosso le scorie di quanto è accaduto domenica scorsa in Inghilterra, come era naturale che fosse, ed ha iniziato il fine settimana cercando di trovare un aiuto in ciò che ama di più: guidare una monoposto.

Che oggi sarebbe stato il suo giorno è emerso in modo chiaro nel corso del dodicesimo giro, quando ha attaccato Verstappen alla curva 4, sorprendendo in staccata non proprio un avversario a caso. È stato il sorpasso del giorno, messo a segno a parità di gomma e certificato dal vantaggio che ha subito messo tra sé ed il campione del mondo in poche curve.

Lo scenario non era nei piani della Red Bull, che ha risposto anticipando (e di parecchio) il primo pit-stop di Max. Qui è emersa la sicurezza della Ferrari, altra buona notizia di giornata per la Scuderia, che ha proseguito la corsa secondo i piani, senza farsi condizionare da Verstappen e conscia di avere in pista la migliore monoposto.

Tutte le chiamate del muretto sono state perfette, compresa quella finale innescata dalla virtual safety car conseguente allo stop di Carlos Sainz.

Per Leclerc però le difficoltà non erano tutte alle spalle, visto che un funzionamento anomalo del sistema fly-by-wire lo ha tormentato negli ultimi dieci giri. Charles ha mantenuto la calma, e non era proprio scontato visto che lo stesso Mattia Binotto ha deciso di non guardare più il monitor dei tempi ed attendere la fine della corsa per far scendere la tensione.

In termini puramente aritmetici nella trasferta austriaca Leclerc ha rosicchiato cinque punti a Max Verstappen. Può sembrare poca roba ma in realtà non è così, perché al giro di boa stagionale era necessario per la Ferrari, e soprattutto per Leclerc, dare un segnale, creare una prospettiva che in vista del girone di ritorno permetta di pensare a qualcosa in più dei successi (pur prestigiosi) di tappa.

Se nella vittoria di Silverstone era mancato il confronto diretto con Verstappen, a Spielberg non ci sono alibi, la Scuderia ha avuto la meglio gestendo le gomme (sia medie che hard) meglio della Red Bull. Ci sarà da lavorare sull’affidabilità, tema molto attuale anche oggi, ma è un fronte aperto, l’unico che lascia ancora libertà di lavoro ai tecnici.

Per Leclerc i 25 punti conquistati con il terzo successo stagionale sono ossigeno purissimo, che gli consentono di riportarsi al secondo posto nella classifica generale.

“Ne avevo decisamente bisogno – ha commentato Charles - ho continuato ad essere ottimista ma dopo diverse gare difficili sembrava che tutto fosse contro di me. Credo che oggi sia una svolta”.

Ora sono 38 i punti che lo separano da Max, tanti ma con un girone di ritorno da vivere senza tensioni e con gerarchie interne ben definite. Complice lo stop per la rottura della power unit, Sainz è precipitato a -37 dal compagno di squadra, e la chiara amarezza mostrata da Carlos dopo il ritiro forse non è legata solo alla piazza d’onore sfumata di colpo, ma anche alla consapevolezza che si avvicina per il team il momento delle priorità.