F1 | Leclerc: "Rallentato dal graining all'anteriore destra"

L’ultima vittoria in una Sprint Race di Charles Leclerc risale al 2017 quando il monegasco, fresco campione della Formula 2, correva con i colori del team PREMA. Oggi il pilota della Ferrari è andato vicino a conquistare il primo successo Sprint in Formula 1 dopo una partenza perfetta, ma nel finale, complice un inatteso graining all’anteriore destra, si è dovuto arrendere alla rimonta di Verstappen.

Leclerc, come detto, è partito come una molla dalla seconda casella ed ha approfittato dell’incertezza al via del campione del mondo della Red Bull per prendere immediatamente la prima posizione.

Charles ha cercato subito di creare un gap di sicurezza sull’olandese per uscire dalla zona DRS ed è riuscito ad arrivare sino ad 1’’4 di margine su Max. Tutto sembrava giocare a favore della Ferrari numero 16, ma a pochi giri dal termine le speranze di successo, e di conquista della pole per la gara di domani, sono svanite.

Il vantaggio su Verstappen è iniziato a crollare giro dopo giro ed alla penultima tornata il pilota della Red Bull, grazie ad una migliore velocità di punta ed all’ausilio del DRS, ha sopravanzato Leclerc con una bella manovra al Tamburello.

“Purtroppo alla fine abbiamo sofferto molto con il graining all’anteriore destra. È un qualcosa che dovremo analizzare stasera in vista della gara di domani”. Sono state queste le prime parole di un Leclerc sicuramente meno deluso rispetto a quanto visto ieri al termine delle qualifiche.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passa Charles Leclerc, Ferrari F1-75, e va al comando della Sprint Race Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles ha poi spiegato la strategia adottata oggi. Il monegasco ha ammesso di aver spinto molto ad inizio gara per evitare di fornire l’assist del DRS a Verstappen, ma probabilmente ha chiesto troppo alle sue gomme che non hanno retto per tutti e 21 i giri in programma.

“All’inizio ho provato a staccarmi da Max perché sapevo che sarei stato molto vulnerabile se fosse rimasto in zona DRS. Alla fine ne ho pagato il prezzo. È stata comunque una bella gara, ho dato tutto. Spero di rifarmi domani”.

Nonostante la delusione per una pole sfumata ad un giro dal termine, Leclerc ha cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno. Per il monegasco l’esperienza accumulata oggi in pista sarà preziosa per analizzare i dati e cercare di essere pronto per il bottino grosso in palio per il GP.

“Oggi abbiamo accusato questo graining ed è importante sapere che si è verificato in queste condizioni. Non era un qualcosa che ci aspettavamo”.

“Domani dobbiamo vedere non solo come andrà la partenza, ma anche quanto dureranno le hard. È possibile che faremo meno giri con le soft rispetto ad oggi e ci fermeremo prima per la sosta. Al momento non abbiamo ancora delle risposte, ma i dati di oggi ci aiuteremo a prendere la decisione giusta”.