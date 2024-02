F1 | Leclerc punta in alto: "2-3 vittorie non mi bastano!"

Estremamente motivato. Sono le parole più usate da Charles Leclerc nell'intervista concessa alla stampa selezionata, tra cui Motorsport.com. Reduce da un prolungamento pluriennale con la Ferrari, il 25enne nativo di Monte-Carlo si appresta a prendere parte alla sesta stagione in Formula 1 sotto le insegne del Cavallino Rampante.

Il 2024 dovrà essere una stagione di riscatto dopo un magro 2023, fatto sì di buoni momenti - soprattutto nella seconda parte di stagione - ma anche da diversi bassi e, soprattutto, zero vittorie e l'impossibilità subito conclamata di non potersi giocare il titolo.

"Più pressione, assolutamente no. Più motivazione, sono sempre stato estremamente motivato", ha iniziato Leclerc. "Quindi essere più motivato di quello che sono sempre stato è molto difficile. Ovviamente sono estremamente motivato e affamato di vittorie. Il 2023 per me è stato senza vittorie, quindi non vedo l'ora di tornare sul gradino più alto del podio e soprattutto insieme alla Ferrari. Quindi sono pienamente motivato. Questo mi rende più motivato? Non proprio".

Nel pomeriggio odierno, Leclerc ha avuto la possibilità di fare qualche chilometro al volante della SF-24, la monoposto presentata a mezzogiorno dal Cavallino Rampante che dovrà permettere al team di tornare a lottare per vincere con regolarità e, perché no, di tornare a lottare per gli iridi.

Il suo primo approccio, dopo averla provata al simulatore, sembra essere stato buono. Soprattutto rispetto a quello che ha avuto lo scorso anno nei primi giri con la SF-23.

"Sulla base del simulatore, abbiamo fatto un passo avanti, un significativo passo avanti. In base alla realtà, è ancora presto per dirlo. Ho fatto tre giri stamattina, ma tre giri con le telecamere piazzate intorno alla macchina e senza spingere al massimo. Quindi, è troppo presto per dirlo".

"Ricordo che dopo il primo giro dell'anno scorso, o se non era il primo giro, erano i primi tre o quattro giri, non ero molto contento del comportamento della macchina. La macchina era molto, molto difficile da guidare. Quest'anno, la macchina l'ho percepita migliore. D'altra parte, voglio sottolineare che questo non significa nulla sulla competitività della vettura, perché se gli altri team hanno fatto un passo avanti maggiore in termini di guadagno di tempo sul giro, allora può essere una vettura più facile da guidare. Ma se non è abbastanza veloce, non sarà abbastanza veloce in pista. Quindi, in termini di competitività è molto difficile, ma in termini di sensazione effettiva dei primi giri, direi che quest'anno ho avuto un adattamento migliore rispetto all'anno scorso".

"Ripensando all'anno precedente, credo che sia sempre necessario aspettare 2 o 3 gare per capire quanto sia forte il pacchetto su piste diverse, perché a volte si può avere un pacchetto molto forte su una pista e poi si arriva a un'altra e si fa molta più fatica. Quindi penso che dovremo sempre aspettare 2 o 3 gare per vedere la nostra macchina in condizioni diverse, con vento diverso, temperatura diversa, layout della pista diverso prima di trarre conclusioni su ciò che si può ottenere e ciò che non si può ottenere in quella stagione. Ma ovviamente avremo un buon quadro della situazione più o meno dopo la prima gara".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

La stagione 2024 è alle porte, ma la notizia dell'approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025 ha monopolizzato almeno in parte anche le domande rivolte a Leclerc. Lui, sebbene molto misurato, non si è sottratto a parlarne.

"Ovviamente questo tipo di accordi non si concludono da un giorno all'altro. Ci vuole tempo, ovviamente. Ero a conoscenza di queste discussioni (tra Hamilton e la Ferrari) prima di firmare il mio contratto. Quindi non è stata una sorpresa dopo la firma. Per il resto non voglio fare molti commenti. Soprattutto per rispetto a Carlos. Abbiamo trascorso anni fantastici insieme e abbiamo ancora un anno da trascorrere insieme e faremo di tutto per finire al meglio. Ovviamente Lewis è un pilota incredibile, il più vincente della storia e con una grande esperienza, che porterà alla squadra e ovviamente a me stesso, il che è positivo. Ma ancora una volta, con Carlos è stato fantastico e abbiamo un altro anno insieme per cercare di fare il miglior lavoro possibile".

"Con Lewis ho parlato, soprattutto quando tutto è stato annunciato e ufficializzato. Ci siamo messaggiati, ovviamente. Come ho detto, Lewis è un grande campione con molta esperienza e tanti successi. Quindi è sempre interessante avere un nuovo compagno di squadra, perché si imparano modi diversi di lavorare, di guidare, e lo è ancora di più quando il mio nuovo compagno di squadra è un sette volte campione del mondo".

Oltre al contratto firmato da Hamilton per il 2025, è stato rinnovato anche l'accordo - pluriennale - tra Leclerc e la Rossa. Il clima che c'è all'interno della Gestione Sportiva, la comunione d'intenti e la voglia di vincere il titolo in rosso hanno portato Charles ad apporre la firma sul nuovo contratto per proseguire nell'inseguimento del suo sogno.

"Beh, ovviamente fa parte della mia decisione. Credo non solo perché ci si sente come in una famiglia, ma soprattutto perché sono stati i primi a credere in me fin da prima che arrivassi in Formula 1. Mi hanno dato l'opportunità di arrivare in Formula 1. Mi hanno dato l'opportunità di entrare in Formula 1. Mi hanno dato l'opportunità di essere un pilota Ferrari e di darmi una macchina abbastanza buona per fare la pole position, la mia prima pole position e la mia prima vittoria. Ma più di ogni altra cosa, credo che ciò che mi ha spinto a firmare un contratto più lungo sia perché credo nel progetto. Altrimenti non l'avrei fatto. Quindi credo pienamente nel progetto. Amo la Ferrari, questo è certo, e credo che sia chiaro a tutti. Ma soprattutto credo nel progetto e credo che abbiamo le migliori possibilità di diventare la migliore macchina sulla griglia nei prossimi anni. Ecco perché ho rinnovato con la Ferrari".

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

"Con Vasseur, ovviamente, ho discusso molto e sono completamente d'accordo con la visione a lungo e medio termine che ha per la squadra. E questo mi ha dato la fiducia necessaria per credere nel progetto per il futuro. Tuttavia, entrare nello specifico di come sono cambiate esattamente le cose è più difficile, perché il modo di lavorare di Fred è diverso. E ci sono così tante particolarità che sono diverse che si tratta di un modo diverso di lavorare. Quindi sì, c'è una differenza. Fred è molto, molto chiaro su ciò che vuole ottenere e sulle indicazioni che dà al team, e credo sia una cosa positiva".

"Ovviamente il contratto è pluriennale, quindi non posso entrare nei dettagli. Ma ovviamente l'obiettivo di questo nuovo contratto è quello di vincere un titolo insieme. Ma ancora una volta, tutto dipende dalla situazione in cui mi troverò dopo questo contratto, e io amo molto, molto la Ferrari. L'obiettivo della mia carriera è vincere un titolo con la Ferrari. E farò di tutto per vincere il titolo con la Ferrari. E poi per il futuro, voglio dire, ho appena firmato il mio nuovo contratto, quindi non voglio parlarne ora".

Prima dell'intervista a Leclerc, nessuno in Ferrari aveva parlato dichiaratamente di obiettivi per la stagione 2024. Il monegasco, invece, non si è tirato indietro affermando di non accontentarsi di 2-3 vittorie. La sua intenzione è vincere il più possibile.

"2-3 vittorie in stagione non sono sufficienti. Voglio vincere più gare possibili. Poi faremo i conti alla fine dell'anno. Dobbiamo capire dove saremo dopo la prima gara, per capire quanto siamo competitivi. Ma sì, per ora è molto difficile tracciare un quadro della nostra posizione dopo la prima gara. Dipenderà anche da questo. Ma 2 o 3 vittorie non sono il mio obiettivo. Voglio vincere il maggior numero di gare possibile".

Per concludere, Charles ha fatto la panoramica sullo stato dell'arte riguardo il clima che si respira tra i corridoi della Gestione Sportiva a Maranello. Tutti stanno remando dalla stessa parte, tutti hanno voglia di lottare per obiettivi importanti e tutto è nato dal Gran Premio d'Olanda dello scorso anno. A Zandvoort la Ferrari decise di sacrificare il fine settimana per avere un quadro chiaro dei problemi della vettura e iniziare a risolverli. Da quel momento le cose sono migliorate e l'inerzia sembra essere ancora presente a Maranello.

"Il team è molto motivato. Sento questa sensazione già da sei mesi. Sei mesi fa, da quando abbiamo iniziato la seconda parte della stagione, c'era una motivazione davvero grande da parte di tutta la squadra. Ricordo molto chiaramente il momento in cui abbiamo fatto i nostri test particolari a Zandvoort, nelle prove libere, e siamo tornati da Zandvoort e ci siamo seduti tutti e abbiamo avuto risultati molto chiari davanti ai nostri occhi. E credo che questo abbia dato un'enorme motivazione al team, perché ci siamo detti: "Ok, ora abbiamo capito quali sono i punti deboli della macchina su cui dobbiamo lavorare, quale direzione dobbiamo prendere". E da quel momento in poi, tutti sono stati pienamente d'accordo con le direzioni che ho preso".

"Tutto aveva senso. E subito dopo 3 o 4 gare, abbiamo portato il nuovo pavimento in Giappone e subito è stato un passo avanti, in termini di sensibilità al vento, ma anche in termini di anteriore. Ho parlato molto spesso di volere un anteriore forte, e anche questo è stato un passo avanti. Spero davvero che questa vettura possa dare seguito allo slancio che abbiamo avuto dalla seconda parte dello scorso anno. Ma non credo che si tratti di un nuovo ottimismo. Credo che sia già iniziato sei mesi fa. Ma è una cosa positiva da vedere. Ed è entusiasmante per il futuro", ha concluso Leclerc.