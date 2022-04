F1 | Leclerc: "Pole su un tracciato dove ho sempre faticato"

Un giro capolavoro. Quanto fatto da Charles Leclerc nelle qualifiche di Melbourne non si può definire in altro modo.

Il pilota monegasco è stato glaciale in occasione dell’ultimo tentativo. Charles ha portato al limite la sua Ferrari senza mai commettere una sbavatura, rispondendo colpo su colpo ai parziali ottenuti poco prima da Max Verstappen, e quando è transitato sul traguardo ha avuto la certezza di aver realizzato qualcosa di straordinario.

1’17’’868. È stato questo il tempo che ha consentito a Leclerc di conquistare la seconda pole stagionale e diventare anche l’unico pilota in grado di abbattere il muro dell’1’18’’.

“È stato un bel giro” ha dichiarato Leclerc appena uscito dall’abitacolo della sua F1-75. “La soddisfazione è doppia perché su questo tracciato ho sempre sofferto in passato. Non so perché, forse non mi si addice tanto”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

C’è da dire che Charles è stato anche baciato dalla fortuna in questa sessione. Nella prima fase della Q3, infatti, il pilota della Ferrari è riuscito a chiudere il giro pochi secondi prima che i commissari esponessero le bandiere rosse a causa dell’uscita di pista di Fernando Alonso.

Leclerc è così riuscito ad ottenere la pole provvisoria ed ha poi avuto modo di tornare in pista per il secondo tentativo con una minor pressione sulle spalle.

Nonostante una pole che ha esaltato sia il pubblico sugli spalti che gli uomini del suo team, il monegasco è sembrato piuttosto calmo durante le dichiarazioni di fine sessione. Charles ha ammesso di essere riuscito a trovare la quadratura del cerchio soltanto in Q3 dopo aver avuto qualche difficoltà sin dal venerdì.

“Questo weekend abbiamo lavorato tanto. Abbiamo pasticciato molto nel corse dei tre turni di libere, sono riuscito a fare qualche bel giro ma senza mai mettere insieme tutto. Nel Q3, invece, ci sono riuscito ed è una sensazione grandiosa. Sono davvero contento di poter partire dalla pole domani”.

Scorrendo la classifica dei tempi si può notare come alle spalle della Ferrari numero 16 sono presenti le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, mentre la seconda Rossa di Carlos Sainz jr. prenderà il via soltanto dalla nona casella.

Leclerc dovrà così fare a meno del proprio compagno di squadra in gara, mentre la Red Bull potrà contare su un attacco a due punte. Nonostante questo vantaggio, Charles non è sembrato preoccupato e si è detto fiducioso del passo gara della Ferrari.

“Le Red Bull sono state molto veloci in simulazione gara con alto carico di carburante, ma noi siamo rimasti sorpresi dal nostro passo. Domani sarà fondamentale partire bene e spero di poter mantenere la prima posizione”.