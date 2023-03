F1 | Leclerc: "Più vicini del previsto e ho salvato un set di Soft"

L'incertezza è stata finalmente cancellata e ora, almeno sul giro secco, abbiamo i veri valori in pista con la Ferrari che si è dimostrata fermamente la seconda forza dietro alla Red Bull.

Charles Leclerc è stato il migliore dei piloti di Maranello firmando un 1'30"000 che lo ha portato a cogliere il terzo posto, dunque domani scatterà nella prima casella della seconda fila accanto al compagno di squadra Carlos Sainz Jr.

Leclerc ha firmato il secondo tempo in Q3 dopo il primo giro di tentativi, ma poi, tornato ai box, è uscito dall'abitacolo. A quel punto in tanti hanno temuto che la SF-23 potesse aver riscontrato alcuni problemi (nel corso della Q1 Charles ha perso alcuni pezzi del fondo in pista), invece è stato frutto di una scelta ben precisa: ovvero salvaguardare un set di gomme Soft per il primo stint della gara.

Di fatto, la Ferrari ha sacrificato la qualifica per avere un vantaggio nella prima parte di gara di domani. Leclerc, appena sceso dalla sua monoposto, ha confermato questa strategia sottolineando però come la Red Bull sarà probabilmente più veloce grazie a un ottimo passo gara già mostrato nei test e ripetuto nelle Libere 2 di ieri pomeriggio.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Non abbiamo avuto alcun problema. Eravamo in lotta per la pole ed è stata una sorpresa, perché dopo i test non pensavamo di poter fare una cosa del genere e nemmeno dopo le prove libere. Siamo riusciti a trovare il giro per la qualifica ed è grandioso. Però dobbiamo tenere in mente che sul passo gara sembriamo indietro rispetto alla Red Bull. Pensiamo di essere in una posizione migliore partendo terzi ma con gomme nuove rispetto a poter partire più avanti, ma con gomme usate".

"Spero che questi tempi così vicini siano anche lo specchio della gara. Che le macchine siano vicine tra loro. Siamo stati vicini. L'Aston Martin è stata veloce. Le Mercedes, a un certo punto delle qualifiche, sono apparse molto rapide e anche noi siamo stati molto più vicini di quanto ci aspettassimo".

"Questo ci dà una prospettiva esaltante per il futuro, rende la Formula 1 più entusiasmante. Quindi guardiamo con ottimismo anche alle gare. Per quanto riguarda la gara, ripeto, sembriamo un po' più deboli degli avversari, al momento. La gomma Soft nuova dovrebbe aiutarci, però non so quanto cambierà il quadro. Quello che posso dire, però, è che la direzione è quella giusta", ha concluso Leclerc.