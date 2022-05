F1 | Leclerc: "Per la Ferrari sarà un weekend interessante!"

La Ferrari si trova nella condizione ideale a Miami: la Mercedes si è presa la luce dei riflettori con un George Russell in gran spolvero grazie a una W13 “rivitalizzata” dalle modifiche, per cui la pressione non è su Charles Leclerc che è ottimo secondo dietro alla freccia d’argento di appena 106 millesimi.

Ma nella squadra di Maranello non sono tanto i tempi a contare quanto il lavoro svolto in preparazione del wekend su un tracciato molto difficile e insidioso (chiedere a Sainz). Sulla F1-75 c’è stato un approccio guardingo, tant’è che l’ala posteriore scarica per ora non si è ancora vista, eppure la rossa è sembrata una monoposto subito competitiva.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc, quindi, ha chiuso una giornata di prove libere senza problemi…

“Direi che è stata una giornata positiva, in cui ci siamo concentrati sul trovare il nostro passo a poco a poco e abbiamo imparato parecchio sulle caratteristiche di questo nuovo circuito. Di sicuro è impegnativo, ma da guidare è molto bello: la mia parte preferita è quella che va dalla curva 11 alla 16, nel secondo settore”.

Il monegasco è soddisfatto per aver portato a termine il programma di lavoro che il team aveva stilato, mentre il rivale per il titolo Max Verstappen non ha girato o quasi…

“Per quanto ci riguarda siamo riusciti a completare il programma effettuando tutte le prove che avevamo pianificato. Sembra che tutti i piloti siano molto vicini fra loro e quindi direi che ci sono i presupposti per un weekend interessante”.

La pista di Miami ha molte insidie e Charles mette l’accento sull’aspetto gomme…

“Anche l’asfalto ci può mettere del suo: c’è moltissimo grip nella traiettoria ideale e pochissimo appena fuori, e questo renderà i sorpassi piuttosto complicati. È anche molto aggressivo con le gomme e credo che una gestione oculata durante la gara potrà fare la differenza”.