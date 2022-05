F1 | Leclerc: "Peccato per la rossa, ero 4 decimi più veloce"

Il primo tassello è stato messo a posto. Charles Leclerc ha conquistato la pole a Monaco con un giro sensazionale che ha confermato il grande feeling del pilota Ferrari con il tracciato di casa già visto dalle prime libere del venerdì.

Efficace, veloce, sempre preciso, Charles ha affrontato i 3.337 metri del circuito di Monte Carlo in maniera impeccabile sino a fermare il cronometro sul tempo di 1’11’’376 e rifilare due decimi al suo compagno di team Carlos Sainz.

Come lo scorso anno, però, Leclerc ha dovuto trattenere la gioia a causa di una bandiera rossa. Quest’anno, però, non è stato lui a provocarla ma Sergio Perez.

Quando il messicano è sceso in pista per il secondo tentativo ha perso il posteriore della Red Bull all’ingresso del Portier andando ad impattare contro le barriere per poi essere colpito da Sainz.

La direzione gara si è trovata costretta ad interrompere in anticipo la sessione e privare Leclerc della possibilità di abbassare ulteriormente il crono di riferimento.

“Sono incredibilmente felice. È stato un weekend molto lineare fino a questo momento. Sapevo di avere il passo e dovevo soltanto portare a termine il lavoro” ha dichiarato un Charles visibilmente soddisfatto al termine delle qualifiche.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

L’unica delusione di giornata per Leclerc, se così si può chiamare, è stata proprio il non aver avuto la possibilità di chiudere il secondo tentativo. Nell’ultimo run, infatti, il monegasco aveva abbassato di quasi due decimi il proprio riferimento nel primo settore e stava letteralmente volando nel secondo.

“L’ultimo giro prima della bandiera rossa è stato davvero buono. Ero davvero al limite ed ho accusato parecchio sovrasterzo. Ho faticato a portare le gomme nella giusta finestra di temperatura nel primo settore a causa del traffico. Stavo migliorando parecchio, ero più veloce di 4 decimi. La vettura dava delle sensazioni fantastiche ed è fantastico avere Carlos con me in prima fila”.

Conquistata la seconda pole consecutiva a Monaco, per Leclerc adesso arriva il difficile. Sul tracciato di casa sembra esistere una maledizione che impedisce sempre a Charles di vedere la bandiera a scacchi. In aggiunta a ciò, le previsioni meteo indicano l’arrivo della pioggia per domani.

Nonostante tutto queste incognite, concrete e meno, Leclerc ha mostrato una tranquillità imbarazzante.

“Credo che con l’asciutto la gara sarà un po' più prevedibile, ma qualsiasi cosa accada noi saremo ugualmente competitivi”.