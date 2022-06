F1 | Leclerc: "Passo gara ottimo, degrado gomme OK. Sono felice"

Su una pista dove, almeno sulla carta, le Red Bull partono favorite, Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo assoluto di giornata e lo ha fatto nelle Libere 2 del Gran Premio d'Azerbaijan, sulla pista cittadina di Baku.

Il pilota della Ferrari ha staccato il miglior tempo in 1'43"224 sfruttando un treno di gomme Soft durante la simulazione di qualifica, ma forse a impressionare maggiormente è stato il tempo colto con mescole Medium nella prima parte delle Libere 2.

Il monegasco, in quel frangente, è anche riuscito a sfruttare bene un'involontaria scia offerta da una Williams per firmare un tempo che, in quel momento, lo ha portato in testa alla lista dei tempi con un margine abissale nei confronti degli altri piloti.

Il miglioramento delle condizioni della pista e il passaggio da gomme Medium a quelle Soft ha cancellato il crono di Charles, poi soppiantato da quello ottenuto con le Soft, ma è rimasto negli occhi per la facilità con cui è arrivato.

A migliorare ulteriormente la situazione, in casa Ferrari, è stato l'utilizzo della nuova ala posteriore a basso carico aerodinamico. Questa ha subito aiutato le F1-75 a trovare velocità nei settori in cui serve velocità di punta, anche se - va sottolineato - ciò che ha preoccupato gli avversari è la capacità delle Rosse di ottenere grandi tempi nei settori in cui è il carico aerodinamico a fare la differenza.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Credo sia stato un buon venerdì. Siamo migliorati molto velocemente tra Libere 1 e Libere 2, ma c'è ancora qualche passo da fare perché dobbiamo migliorare in vista di domani", ha dichiarato Leclerc al termine del secondo turno di prove libere a Baku. "Inoltre oggi, nelle Libere 2, in tanti non sono riusciti a mettere insieme un giro pulito. Verstappen e Sainz, inoltre, non hanno migliorato molto una volta montate le Soft. Ci sono ancora punti di domanda".

Nella sessione pomeridiana Leclerc è riuscito a fare valutazioni sul degrado gomme e sul passo gara. Entrambi questi aspetti lo hanno soddisfatto, sintomo di quanto la sua F!-75 sia arrivata ben preparata a una gara che per le Ferrari si preannuncia comunque non facile.

"Per quanto mi riguarda il degrado gomme è sembrato buono, così come buono è stato il passo gara che ho mostrato nelle Libere 2. Ero molto forte e questo è molto buono".

"Speriamo di poter fare bene e di riprenderci la leadership del Mondiale. Sono sicuro che se riusciremo a fare tutto in maniera ottimale torneremo a casa da Baku avendo recuperato dei punti su Verstappen".

Nella parte finale della seconda sessione di prove libere, Charles ha detto via radio di avvertire un calo di potenza. Era lecito attendersi il peggio, dopo un messaggio del genere, invece a togliere cavalli alla power unit di Maranello è stato un parametro sbagliato innestato dallo stesso pilota monegasco. Dunque, fortunatamente per la Ferrari, un allarme rientrato in breve tempo.

"In realtà non abbiamo avuto un problema alla power unit. E' stata colpa mia che ho dimenticato di aver cambiato qualche parametro che mi ha fatto perdere potenza. Ma niente di brutto o serio", ha concluso Leclerc.