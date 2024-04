F1 | Leclerc ottavo: "Ho provato di tutto, difficile fare di più"

Fino a questo momento non è stato il weekend più semplice della stagione per Charles Leclerc, che a Suzuka ha centrato il suo peggior risultato in qualifica in questo avvio di campionato. Un ottavo posto finale che lascia molti dubbi, soprattutto al monegasco, che fatica a spiegarsi il perché abbia fatto così fatica in qualifica, non tanto nel mettere insieme il giro, ma nel trasformarlo in un tempo competitivo.

Già nell’ultima sessione del mattino si era visto qualche segnale di difficoltà nel fare quel passo in avanti sperato nel passaggio alla soft, tanto che anche in Q3 la Rossa è riuscita a migliorarsi meno di altri rivali rispetto alla seconda manche. Non è un caso che, anche nel corso della stessa qualifica, Leclerc abbia effettuato molti esperimenti sulla gestione del giro di uscita, cercando un confronto tra i vari out-lap per comprendere come migliorarsi e trovare qualcosina in più.

Un problema che in realtà Ferrari sembra portarsi dietro sin dai primi appuntamenti della stagione e che i piloti avevano già affrontato negli scorsi appuntamenti, ma qui a Suzuka, uno dei tracciati più difficili e complessi della stagione, questo aspetto può fare la differenza. La Rossa ha faticato in modo netto nel primo settore rispetto ai rivali, pur evidenziando comunque dei progressi rispetto alla passata stagione, quando i limiti della vecchia SF-23 risaltavano in maniera ancora più netta.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

In Q3, dove ha avuto un solo tentativo a disposizione avendo bruciato un secondo set di gomme nuove già in Q1, Leclerc è stato tra i più lenti in assoluto nel primo settore, piazzandosi davanti al solo Tsunoda. Anche Sainz ha mostrato qualche segnale di difficoltà nei confronti di McLaren e Red Bull, ma è stato in grado di dimostrarsi più incisivo del compagno di casacca, costruendo un tesoretto di due decimi che è poi tornato utile per piazzarsi in seconda fila sulla griglia di partenza.

“È una di quelle sessioni che ti capitano una volta a stagione, ma non è certo una bella sensazione. Mi sembra tutto a posto, il bilanciamento non è sbagliato. Certo, possiamo sempre migliorare un po', ma come in ogni qualifica, ma... Sì, se mi baso sulle sensazioni che avevo alla fine del giro, sinceramente pensavo fosse un buon giro. Poi ho guardato il tabellone dei tempi e sei lontano un secondo dalla vetta”, ha raccontato Leclerc alla fine della sessione, sottolineando che le sensazioni in auto erano comunque positive.

Il monegasco ha parlato proprio del tema della gestione dell’outlap come una delle possibil cause della sua magra prestazione in qualifica: “Quando questo accade, di solito si guarda più agli pneumatici e al modo in cui si portano in temperatura. Oggi ho provato molte cose diverse, ma non ha funzionato. Quindi, al momento non ho una risposta. La gomma non mi ha fato abbastanza grip e dobbiamo capire perché. Quest’anno abbiamo fatto tanta fatica nel giro di preparazione. Noi abbiamo provato di tutto, ho scelto la migliore preparazione per la Q3, non ho rimorsi, ma oggi era difficile fare meglio”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

“Non so se il vento sia cambiato leggermente. Controlleremo i dati. Penso che dalla Q1 alla Q3 non sia stata una sessione positiva. In realtà, già al primo giro della Q1 ho pensato che il feeling fosse abbastanza buono, di solito quando è così il tempo arriva. Oggi è andata completamente all'opposto. Quindi dobbiamo fare delle verifiche”, ha aggiunto il Ferrarista, sottolineando di essere ancora senza risposte su cosa non abbia funzionato al meglio in questa sessione di qualifica, prima di menzionare il buon passo gara mostrato nelle terze libere, sicuramente tra i migliori della griglia. Rimane però qualche dubbio sulle mappature utilizzate e il quantitativo di carburante imbarcato.

“Tuttavia, l'aspetto positivo, se proprio dobbiamo trovarne uno, è che il nostro passo di gara sembra migliore. Ma su una pista come questa, la posizione conquistata in qualifica è estremamente importante. E oggi non abbiamo fatto un buon lavoro. Spero solo di avere l'opportunità di fare qualche sorpasso, perché su una pista come questa sarà molto, molto difficile sorpassare”.