F1 | Leclerc: “Ora Sainz è più efficace, ma migliorerò in fretta”

In questo avvio di un mondiale, uno dei temi che ha tenuto banco sono le prestazioni di Charles Leclerc, pilota da cui ci si aspetta sempre qualcosa in più dato il talento che ha mostrato nel corso delle stagioni. Tuttavia, in questo inizio di 2024 non sempre tutto è filato nel modo più liscio in assoluto, non tanto in gara, dove generalmente si è sempre ben difeso sul piano del passo, bensì in qualifica, quella fase del weekend che in passato è sempre stato uno dei suoi punti di forza.

Sin dai primi appuntamenti del campionato, infatti, il monegasco ha sottolineato una certa difficoltà nel portare le gomme alla giusta temperatura nel giro di preparazione, aspetto che poi si ripercuote anche nel momento in cui è alla ricerca del tempo. Ciò che manca in questa fase della stagione sembra quasi una sorta di costanza e consistenza nel riuscire ad estrarre il massimo in qualifica.

Ripercorrendo la stagione, in Bahrain Leclerc aveva infatti il tempo della pole già in Q2, ma non è stato in grado di ripetersi poi nell’ultima manche, venendo sopravanzato da Verstappen. In Arabia Saudita ha colto il massimo risultato possibile, pur ammettendo una certa difficoltà nel sentire il massimo grip con la gomma soft nuova, tema che si è riproposto anche in Australia dove, così come anche il compagno di squadra, ha commesso qualche errore che lo ha privato dell’opportunità di lottare per la pole.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Solo in Giappone è mancato concretamente qualcosa dal punto di vista delle performance pure, tanto che è stato costretto ad utilizzare due set di gomme morbide in Q1 perdendo poi la chance di effettuare due tentativi nella manche decisiva per la griglia di partenza. Queste difficoltà sul giro secco hanno poi influenzato negativamente anche la gara, non tanto sotto l’aspetto del passo, bensì a livello strategico, perché partire nel traffico come a Melbourne e a Suzuka lo ha costretto a seguire tattiche di gara diverse.

Parlando alla vigilia del Gran Premio di Cina, Charles Leclerc ritiene che la differenza di risultati rispetto al compagno di squadra sia dovuta semplicemente a una miglior esecuzione da parte di Sainz nel fine settimana di gara.

Quando gli è stato chiesto se lo spagnolo fosse riuscito a adattarsi più velocemente alla Ferrari 2024, Leclerc ha spiegato che semplicemente in questo momento c’è un piccolo divario che ha permesso a Sainz di essere più incisivo nell’ambito complessivo del weekend: “Penso che sia semplice: Sainz sta facendo un lavoro migliore. Credo che in Bahrain sia difficile fare un paragone perché da parte mia ho avuto dei problemi ma, a parte questo, credo questo sia stato un weekend molto positivo", ha spiegato Leclerc, che giustamente ha rimarcato come a Sakhir, non fosse stato per il problema ai freni, sarebbe stato in corsa per il podio.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tuttavia, nelle ultime due gare, Carlos è stato più forte. Ora sta a me lavorare, soprattutto sul passo di qualifica, che di solito è un punto di forza per me. Ho faticato a mettere insieme il giro. C'è una linea molto sottile tra l'azzeccare o sbagliare completamente il giro d'uscita e mettere le gomme nella giusta finestra”, ha aggiunto il monegasco. In effetti, con una griglia così compatta, riuscire a centrare quella finestra così ristretta tra il picco di grip e un buon livello di aderenza diventa sempre più fondamentale.

"Per il momento, ho fatto più fatica di quanto abbia fatto Carlos, che sta guidando a un livello molto alto. Ho lavorato molto su questo aspetto. E di solito quando lavoro su certi aspetti, sono abbastanza fiducioso di migliorare abbastanza rapidamente. Non sono preoccupato, ma ovviamente ora devo dimostrarlo in pista, a partire dalle qualifiche di domani".

Guardando al fine settimana e alle esigenze del circuito di Shanghai, Leclerc si aspetta che la squadra del Cavallino sia più vicina alla Red Bull rispetto a Suzuka, tracciato molto veloce e tecnico in cui conta avere una base reattiva ma anche molto stabile nei curvoni veloci. In questo caso, le curve saranno più ad ampio raggio, ma il fatto che vi siano meno tratti estremamente rapidi aggiunge un elemento di fiducia in casa Ferrari.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton

"Sulla carta, penso che sia una pista dove potremmo essere un po' più forti rispetto a Suzuka, ma la affronteremo allo stesso modo; penso ancora che la Red Bull avrà un vantaggio questo weekend”.

"Dovremo solo concentrarci su noi stessi, perché può essere molto facile commettere errori, come abbiamo visto soprattutto nelle qualifiche di Suzuka, non ho fatto un buon lavoro al sabato e poi non si passa dalla quarta alla quinta posizione, ma dalla quarta all'ottava".

"Penso che in gara saremo più vicini. Ma vediamo, è passato molto tempo dall'ultima volta che siamo venuti qui. Ho visto che la pista è stata in qualche modo verniciata, o che c'era qualcosa di strano, quindi anche in questo caso dovremo vedere come si comporta la nostra vettura e quali sono i principali limiti in gara. Ma sulla carta credo che saremo più vicini a Red Bull", ha aggiunto il monegasco, sottolineando come certi tratti del tracciato siano stati colorati con un leggero strato di bitume superficiale, ma senza riasfaltare completamente la carreggiata.