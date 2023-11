F1 | Leclerc: "Ora mi interessa solo il 2° posto Costruttori"

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Spesso è un adagio aderente alla realtà, ma le prove libere di Formula 1 sono così aleatorie da lasciare spesso interdetti, almeno sino alle qualifiche.

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo di giornata nelle Libere 2 del Gran Premio di Abu Dhabi, utlimo atto della stagione 2023 del Circus iridato, precedendo di pochi millesimi Lando Norris e di poco più di un decimo il neo tre volte campione del mondo Max Verstappen.

Le due sessioni odierne hanno fatto vedere solo parzialmente i veri rapporti di forza in questo fine settimana, però il monegasco della Ferrari si è detto molto contento dell'avvio del suo team e, soprattutto, del feeling che è riuscito a instaurare con la SF-23 numero 16.

"La prima posizione è stata un buon modo per iniziare il fine settimana di Yas Marina anche se non abbiamo fatto tanti giri. Ne abbiamo fatti pochi con le medie, poi siamo passati alle Soft e il feeling è stato piuttosto buono, quindi è un buon segno iniziare il fine settimana in questo modo, ma anche Mercedes ha iniziato bene. Sono andate forte nelle Libere 1, poi non so quale lavoro abbiano fatto nelle Libere 2. La cosa buona è stata proprio iniziare così bene, perché sappiamo che in questo fine settimana lotteremo con loro".

"Aspetterei a dire che questa pista è diventata buona per noi. C'è ancora un turno di prove libere da affrontare, le qualifiche, dove noi siamo spesso competitivi, e la gara, dove invece la gestione gomme sarà fondamentale anche in questo fine settimana. Sappiamo che dovremo fare un bel lavoro proprio per domenica. Proveremo a fare del nostro meglio".

In questo fine settimana sia Leclerc che la Ferrari avranno la possibilità di giocarsi due posizioni interessanti nei Mondiali. Max Verstappen e la Red Bull hanno già conquistato i titoli, ma rimangono in palio il quarto posto nel Mondiale Piloti e il secondo in quello Costruttori. Ferrari e Mercedes si stanno giocando proprio la piazza d'onore, separate da appena 4 punti.

"Per quanto riguarda la lotta alla quarta posizione nel Mondiale Piloti non ho alcun interesse a riguardo. invece chiudere al secondo posto in quello Costruttori sarebbe bello. Mi piacerebbe davvero molto che il team riuscisse a chiudere questo weekend e la stagione da seconda forza nel Mondiale. Abbiamo avuto una stagione dura, per questo tutti si meritano di chiudere la stagione con una buona posizione. Per quanto riguarda quello Piloti, sì, se chiudo quarto va bene, altrimenti va bene lo stesso. Alla fine mi interessa vincere il titolo, le altre posizioni non fanno una grande differenza".

Le gare con il format Sprint sono terminate, almeno per questa stagione. Eppure gli incidenti occorsi a Carlos Sainz e Nico Hulkenberg nel secondo turno di libere hanno fatto sì che i piloti riuscissero a girare poco, facendo diventare questo fine settimana una sorta di weekend Sprint, ma senza la gara corta.

"Sicuramente questo sta diventando un fine settimana complicato perché oggi abbiamo girato poco. E' quasi come affrontare un fine settimana con il sabato Sprint, ossia quando arriviamo alla gara con pochissime informazioni. E' una situazione molto simile. Però sarà molto interessante. Dovremo cercare di massimizzare le informazioni che abbiamo per portare a casa più punti che potremo".

"Anche in questo fine settimana ci concentreremo solo su di noi, sul lavoro che dobbiamo fare per arrivare pronti alla gara e non su quello che fanno o faranno i nostri rivali. Dobbiamo concentrarci sulla gestione delle gomme, perché sarà cruciale in questo fine settimana. Poi vedremo", ha concluso Leclerc.