F1 | Leclerc: "Ora dobbiamo spingere anche di più!"

La vittoria come carburante per spingere sempre di più. Per Charles Leclerc il risultato ottenuto dalla Ferrari in Bahrain è un punto d’arrivo e di partenza, ma lo sguardo alla vigilia del weekend di Jeddah è tutto proiettato in avanti: “Nessuno si è rilassato dopo il successo di Sakhir, siamo tutti consapevoli che è ora di spingere anche di più”.

Un messaggio chiaro, dal quale si intuisce l’approccio con cui la Scuderia sta affrontando la stagione 2022. Aver vissuto una domenica ‘bestiale’, non ha saziato l’appetito, ma aumentato ancora di più la fame, la voglia di confermarsi pista dopo pista.

Jeddah sarà un nuovo esame, lo impongono le caratteristiche di un tracciato molto diverso da quello di Sakhir, ma è una valutazione a cui Leclerc e la Ferrari si sottoporranno con fiducia e serenità. La stessa che Charles vede nel rapporto con Sainz, che per fortuna della Scuderia, rischia di dover affrontare il temibile passaggio della lotta per la vittoria.

Charles Leclerc Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Cosa è cambiato dopo la vittoria di Sakhir? Arrivi qui da leader del campionato.

“Arriviamo da un ottimo weekend, ma voglio mantenere lo stesso approccio che tutto il team ha avuto dopo i test, e con il quale abbiamo affrontato il primo weekend di gara. C'erano un po' di aspettative dopo le prove pre-campionato, ma ci siamo concentrarci solo su noi stessi puntando a fare il miglior lavoro possibile, ed è lo stesso approccio che voglio avere qui a Jeddah. È un'altra pista, completamente diversa della precedente e con caratteristiche molto differenti rispetto a Sakhir, quindi ci aspetta un altro esame. La Red Bull è molto vicina e quando il margine è così ridotto ogni scenario è possibile al variare della tipologia di circuito. Quindi, dobbiamo rimanere concentrati, avere una mente aperta e ovviamente da domani si lavorerà per trovare il miglior setup per questa pista”.

È una vittoria dal sapore diverso rispetto alle precedenti? Come ti sei sentito lunedì mattina?

“È una bella sensazione, era già successo nel 2019 dopo Spa e Monza, le mie prime vittorie, ma nel complesso il weekend di Sakhir mi è sembrato un fine settimana molto più pulito. Spa e Monza sono state fantastiche, ma ricordo che non avevo gestito al meglio alcune parti della gara mentre lo scorso weekend ho sentito tutto sotto controllo, ed è stato molto bello”.

La Red Bull sembra avere ancora qualcosa in più sui rettilinei e nelle curve veloci...

“L'abbiamo visto e ci stiamo lavorando. Siamo così vicini che al variare delle piste può cambiare molto, e vedendo la loro performance sui rettilinei di Sakhir, potrebbero confermarsi più forti su questa pista. Quindi dobbiamo continuare a spingere”.

La bandiera del Regno dell'Arabia Saudita Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Le modifiche alla pista credi che miglioreranno le condizioni di sicurezza?

“I lavori fatti sono nella giusta direzione, ma non credo sia abbastanza. La prima parte, dalla curva 4 alla curva 12, non è cambiata molto, ed è probabilmente la parte più critica. Vediamo domani come ci sentiremo in macchina, ma non credo sia un cambiamento enorme”.

Cosa ne pensi della linea della direzione gara di non voler avvisare i piloti quando restituire o meno la posizione?

“Ne abbiamo già parlato con Neils, in alcuni casi credo sia molto chiaro cosa dovrebbero fare i piloti, ma ci sono anche un bel po' di situazioni in cui non è chiaro abbastanza, ad esempio ricordo la mia partenza in Messico lo scorso anno. È un buon esempio di situazioni ancora un po' confuse, nelle quali non si sa bene come comportarsi, e spero che qualora di dovessero verificare nuovamente situazioni simili, il supporto del direttore di gara possa venire in aiuto. Poi, come ho detto, ci sono situazioni più chiare e di semplice lettura, nelle quali un pilota deve essere intelligente e capire che deve restituire la posizione”.

Charles Leclerc Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Come è stato il duello con Max? È un confronto che ti è piaciuto?

“È stato molto bello, ma ero anche in uno stato molto critico con la mia batteria. Non potevo utilizzare nessuna potenza extra per difendermi sul rettilineo principale, perché era importante avere un extra nel successivo tratto rettilineo. Non è stata una situazione facile da gestire, ma penso che, come squadra, ci siamo riusciti nel miglior modo possibile. È stato anche utile avere il DRS dopo l’uscita dalla curva 3, cosa che alla fine mi ha aiutato a mantenere il comando della corsa”.

Ti aspetti di combattere Max per tutta la stagione?

“Sicuramente! In Austria nel 2019 mi ero arrabbiato perché non era del tutto chiaro cosa ci fosse permesso fare. Ora è chiaro cosa è permesso e cosa no, e penso che sia esattamente quello che vogliamo come piloti. Il modo in cui abbiamo corso in Bahrain è stato bello”.

Hai sentito John Elkann e l’AD Benedetto Vigna dopo la vittoria?

“Sì, e ovviamente erano felici, penso che abbiamo tutti una visione abbastanza chiara di ciò che vogliamo fare nei prossimi mesi. Nessuno vuole rilassarsi dopo la prima gara, siamo felici ma consapevoli che ora è il momento di spingere ancora di più per mantenere questa posizione”.

Come ci si sente a tornare alla vittoria dopo 3 anni?

“È fantastico. Dà fiducia, penso che tutti abbiamo avuto la sensazione che stessimo lavorando molto bene negli ultimi anni, ma fino a quando non ottieni effettivamente i risultati non sai mai se stai facendo meglio degli avversari. Penso che il risultato del Bahrain dimostri che stavamo facendo le cose per bene, e che abbiamo lavorato nella giusta direzione e nel miglior modo possibile. E questo ci dà la fiducia per continuare a spingere nella stessa direzione”.

Quando entrambi i piloti di un team possono vincere spesso sorgono problemi…

“Non credo che questo sarà un problema. Quando indosso il casco voglio battere Carlos tanto quanto lui vuole battere me, ma d'altra parte siamo consapevoli che questa è una grande opportunità per tutti noi. E non possiamo fare passi falsi, un incidente quest'anno ci costerebbe anche più di quello che è costato l'anno scorso. Non abbiamo mai avuto problemi, ci siamo sempre rispettati e abbiamo anche un ottimo rapporto fuori pista”.