F1 | Leclerc onesto: "Siamo andati peggio del previsto"

La Ferrari torna a casa da Lusail con il quinto posto ottenuto da Charles Leclerc e la consapevolezza di aver perso meno terreno del previsto dalla Mercedes, ma di aver preso un distacco ragguardevole dalle McLaren e dal solito Max Verstappen.

Inoltre il monegasco ha avuto il compito di portare a casa il miglior piazzamento possibile anche considerando la mancata partenza di Carlos Sainz Jr. Il madrileno non ha preso il via della gara a causa di una perdita di benzina rilevata dal team solo quanto il fluido è stato inserito nel serbatoio della SF-23 numero 55, dunque solo poche decine di minuti prima di schierarla sulla griglia di partenza.

L'idea della Scuderia di Maranello e, va da sé, anche di Leclerc, era quella di poter lottare con Mercedes e Aston Martin per le posizioni successive a quelle potenzialmente occupate da Verstappen e le MCL60 di Lando Norris e Oscar Piastri.

In parte questa previsione ha trovato i giusti riscontri per quanto riguarda Aston Martin, mentre le Mercedes sono risultate più veloci del previsto tanto da consentire a George Russell di chiudere al quarto posto dopo essersi trovato a rimontare dall'ultima posizione dopo un solo giro per via del contatto alla curva 1 dopo il via con Lewis Hamilton.

"Abbiamo fatto più fatica del previsto", ha detto Leclerc a fine gara. "Soprattutto in gara oggi. Il problema è che nel secondo stint avevamo delle Medium con cui avevamo fatto due giri spinti in Q2, altri team avevano fatto solo un giro spinto. Purtroppo su quella gomma avevamo già il graining e abbiamo perso tanto. Un peccato".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Gli altri stint sono andati un po' meglio, ma sempre a un livello inferiore a ciò che ci aspettavamo, soprattutto rispetto alla Mercedes. La McLaren era forte e lo sapevamo. Pensavamo di poter lottare con Mercedes e Aston Martin".

"Con Aston Martin ci siamo riusciti, mentre la Mercedes... Non abbiamo parlato tanto di Russell in radio, ma sicuramente considerando che al primo giro era ultimo e ci sono finiti davanti, avevano un passo decisamente migliore del nostro".

"La McLaren qui è stata forte. Lo sapevamo, ma forse sono andati più forte di quanto ci aspettassimo. Però pensiamo di poter lottare con loro in altre piste da qui alla fine della stagione, per cui non è il momento di mollare, ma di continuare a spingere. Non so dove siano nel Mondiale Costruttori, ma di sicuro sono molto più vicini ora. Dobbiamo continuare a spingere. Sappiamo quali sono i nostri punti deboli e non dobbiamo mollare per un fine settimana difficile".

A fine gara tutti i piloti sono apparsi molto provati. Tanto sudore, poca idratazione per il caldo, l'umidità, le forze laterali a cui sono stati sottoposti e l'intensità di gara per via dei tre pit stop obbligatori che hanno costretto tutti a fare meno gestione gomme e più stint veloci.

C'è chi, come Logan Sargeant, è stato costretto al ritiro durante la gara per un malessere dovuto alle condizioni di estremo caldo nell'abitacolo. George Russell e Lando Norris hanno aperto la visiera e messo le mani fuori dall'abitacolo sui rettilinei per avere refrigerio.

Leclerc non ha avuto remore nel giudicare il Gran Premio del Qatar 2023 come la gara più dura della sua carriera, ricalcando le parole di diversi colleghi a fine gara.

"Credo che questa gara sia stata la gara più dura di tutta la nostra carriera per il caldo. E' stato pazzesco. E poi per le curve ad alta velocità e, terzo punto, tutti abbiamo fatto tre pit stop, e questo ci ha portati a spingere di più. E nelle curve ad alta velocità siamo stati portati a spingere molto di più del solito. Questo punto, a mio avviso, è stato sottovalutato. E' difficile spiegare quanto sia stato difficile. Ero davvero al limite. Dobbiamo essere molto attenti a queste cose e forse sarebbe il caso di tornare a correre qui in un altro periodo dell'anno dal 2024".