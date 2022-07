F1 | Leclerc: "Non posso fare errori così. E' inaccettabile"

Un errore, uno dei pochi di questo 2022, rischia di aver messo la parola fine alla rincorsa al titolo Mondiale Piloti di Formula 1 di Charles Leclerc.

Al 17esimo giro, mentre era intento a spingere per effettuare il suo primo pit stop della gara, Leclerc ha perso il posteriore della sua Ferrari F1-75 finendo prima in testacoda, poi per baciare le barriere della via di fuga.

La Rossa numero 16 è rimasta bloccata, senza avere la possibilità di fare retromarcia. Questo per Leclerc ha significato il ritiro. Il ritiro più amaro della carriera, sino a ora. Al termine della gara il monegasco si è assunto la completa responsabilità per l'errore commesso.

"Non c'entra nulla l'affidabilità. C'è stato un problema quando avevamo già toccato il muro. La retromarcia non funzionava e non potevo andare indietro. La macchina non sembrava così tanto danneggiata all'anteriore, anche se è stato un grosso shock, dobbiamo capire cosa sia successo. Ma quello è un dettaglio, non vorrei spostare l'attenzione per quello".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Io non posso fare questi errori. Da inizio anno sono a un livello molto alto, forse a uno dei livelli più alti della mia carriera, però se faccio questi errori non serve a niente. E' inaccettabile. Se a fine anno perderemo il Mondiale per 32 punti, sapremo da dove arrivano. Da Imola e questo errore. Vengono da me. Faremo i conti a fine anno ma non posso fare errori del genere".

Alla domanda legata al momento dell'errore, se fosse concentrato a spingere forte per poi andare ai box per fare il primo pit stop, Leclerc ha continuato sulla sua linea.

"Alla fine spingiamo tutti, non è una scusa il fatto che stessi spingendo in quel momento per cercare di avere margine al pit stop".

La vittoria di Max Verstappen e il contemporaneo ritiro di Leclerc ha messo l'olandese sulla strada giusta verso la conquista del secondo titolo mondiale della sua carriera.

"Sì, questo è un colpo importante per il Mondiale. Il mio urlo? Non ero consapevole che la mia radio fosse accesa. Quindi avrei voluto tenerlo per me. Ma le cose sono andate così".