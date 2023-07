F1 | Leclerc: "Non ci aspettavamo di essere così vicini alla Red Bull"

Un sorriso a volte può voler dire più di mille parole. Questa è la sensazione che traspariva oggi guardando quello di Charles Leclerc alla conclusione delle qualifiche del Gran Premio d'Austria. Sulla SF-23 esordiva il nuovo pacchetto tecnico introdotto nel filming day di questa settimana e le risposte sono state molto positive, perché le due Rosse si sono infilate in seconda ed in terza posizione.

Il monegasco si è inchinato a Max Verstappen per appena 48 millesimi ed è tornato ad artigliare una prima fila che gli mancava da un bel po' di tempo in questa stagione, proprio sulla pista dove 12 mesi fa c'è stata l'ultima vittoria per lui e per il Cavallino.

C'è mancato veramente poco quindi per centrare il bersaglio grande, ma il sorriso e le parole di Charles hanno dato l'idea che questa volta il passo avanti sia davvero concreto. Non a caso, è arrivato anche un ringraziamento agli uomini di Maranello per il lavoro fatto per anticipare le novità.

"E' una bella sensazione essere riusciti finalmente a fare di nuovo delle qualifiche pulite e tornare in prima fila, ma le sensazioni sono state un pochino migliori nelle ultime due gare. In Q1 ed in Q2 ho cercato di costruire il giro che dovevo fare in Q3 e sono riuscito a mettere tutto insieme proprio nell'ultimo giro. Sono arrivato molto vicino a Max, non è bastato oggi, ma tutto sommato non ci aspettavamo di essere così vicini alla Red Bull, per cui è un bel passo avanti", ha detto Leclerc al parco chiuso al microfono di Jolyon Palmer.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Vorrei ringraziare tutti i ragazzi in fabbrica per il lavoro che hanno fatto nelle ultime due o tre settimane per portare il pacchetto in anticipo rispetto ai programmi. Hanno fatto un lavoro impressionante e ci ha aiutato ad avere le buone prestazioni che abbiamo avuto oggi. Ora dovremo confermarle domani e nella gara di domenica. Oggi però siamo riusciti a mettere tutto insieme e sono davvero molto contento.", ha aggiunto.

Dopo una qualifica deludente, la Ferrari aveva già dimostrato di aver fatto uno step importante in termine di gestione gomme e di passo gara nel GP del Canada. Cosa che Leclerc spera di poter confermare anche al Red Bull Ring.

"Il passo gara era sembrato buono a Montreal ed è la costanza la cosa su cui dobbiamo concentrarci ora. Dovremo vedere se domenica riusciremo ad avere lo stesso passo del Canada, ma la Red Bull finora è sempre riuscita ad avere qualcosa di più in gara. Se riusciremo a metterli in difficoltà, saremo contenti", ha concluso.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images