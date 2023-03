F1 | Leclerc: "Non abbiamo mostrato tutto, ma neanche la Red Bull"

Leclerc rimanda tutto a sabato sera, quando al termine delle qualifiche sarà stampata la prima classifica ufficiale del 2023. Charles vuole partire da un punto fermo, e in attesa del primo verdetto della stagione è prudente. Da per scontato che al momento la Red Bull ha qualcosa in più, un “qualcosa” non quantificabile ma che ritiene essere in ogni caso alla portata del programma di sviluppo in cantiere a Maranello.

La ferita del 2022 è ben presente, Leclerc sa che la partita mondiale inizia questo weekend ma andrà avanti per molti mesi, e per affrontarla sarà fondamentale ciò che la squadra sarà in grado da inizio primavera fino al prossimo autunno. Partire bene è importante, ma tenere il passo ancora di più.

Sei stato lo sfidante più vicino a Max nel 2022. La Ferrari può fare meglio quest'anno?

“Questo è l'obiettivo. Hanno completato dei buoni test, Max sembra essere molto, molto forte. Si tratta solo di test, è vero, quindi è difficile quantificare esattamente i valori in campo, ma sembra che siano un po' avanti rispetto a noi. Quindi abbiamo del lavoro da fare, ma è solo l'inizio, l'obiettivo è sicuramente quello di fare di meglio”.

Raccontaci qualcosa in più sui test della scorsa settimana, quanta Ferrari abbiamo effettivamente visto?

“Non credo di volerlo dire…non abbiamo mostrato tutto, ma anche la Red Bull non ha mostrato tutto, e credo che in generale nessuno lo abbia fatto. Avremo un primo quadro reale solo sabato in qualifica, al momento è molto difficile sapere esattamente come stiamo. Ma la sensazione mi dice che probabilmente siamo solo un po' indietro”.

Dodici 12 fa hai vinto questa gara partendo dalla pole position, quanto è un vantaggio per una squadra iniziare bene una stagione?

“È importante, certo, ma come abbiamo visto l'anno scorso…non è tutto. Lo sviluppo durante tutta la stagione è altrettanto importante, forse anche di più, ma credo che abbiamo comunque svolto ottimi test in un certo senso, abbiamo percorso molti giri senza avere problemi di affidabilità. E abbiamo fatto tutti i test che avevamo programmato, un aspetto che è davvero molto importante, quindi complessivamente sono stati test positivi”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sentivi la necessità di un nuovo team principal alla Ferrari? Cosa credi che porterà Fred Vasseur alla squadra e che impatto ha avuto finora dal tuo punto di vista?

“Beh, è ancora presto, ma penso che ciò in cui Fred è davvero molto bravo sia il riuscire ad estrarre il meglio dalle persone mettendole nelle migliori condizioni. E su questo fronte possiamo già vedere alcuni benefici, quindi è fantastico. Sono abbastanza sicuro che scoprirà molte più cose in un weekend di gara a partire da domani, siamo ancora all'inizio del suo percorso di conoscenza del team. Ma è stato impressionante vedere come si sia trovato subito a suo agio con una squadra così grande, anche questo è stato importante”.

Se, come in tanti pensano nel paddock, la Red Bull questo weekend sarà almeno mezzo secondo al giro più veloce degli avversari, cosa vi fa sperare che possano essere battuti nella corsa al mondiale?

“È ancora troppo presto per dirlo. Durante i test a seconda dell'orario cambiavano molti parametri, quindi è molto difficile giudicare. Ma detto questo, credo pienamente nella mia squadra e negli aggiornamenti che stiamo preparando, abbiamo un programma preciso su ciò che porteremo nei prossimi mesi e sembra positivo. Ci concentreremo su noi stessi, e sono sicuro che faremo un ottimo lavoro.

L’Aston Martin sarà un avversario diretto?

“Sì, credo che saranno nel gruppo di testa”.

Oltre ad un nuovo team principal c’è anche un nuovo responsabile delle strategie e probabilmente anche altri cambiamenti. È un passo avanti?

“Credo di sì, ci sono stati alcuni cambiamenti ma, ancora una volta, non voglio soffermarmi su questo punto. Stiamo cercando di fare ciò che è meglio per la squadra, Fred ha già visto alcune cose. Anche in questo caso è troppo presto per giudicare, vedremo con il tempo dirà se queste sono state le scelte giuste”.

Quando Max sottolinea che la sua monoposto è la migliore ovunque, credi sia un avvertimento per tutti gli avversari?

“Abbiamo fatto un compromesso e abbiamo preso una direzione. La velocità per noi nel 2022 è stata un punto debole, e ci siamo concentrati su questo aspetto migliorando la situazione, ma ciò ha comportato al momento una perdita di velocità in curva. Nel complesso credo che il lavoro sia stato fatto nella giusta direzione, tutti i punti deboli che avevamo l'anno scorso sono migliorati e sono fiducioso che complessivamente sia una macchina migliore. Quanto migliore? La prima risposta arriverà nelle qualifiche di sabato”.