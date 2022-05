F1 | Leclerc: "Nel finale pensavo di poter superare Max"

Ci ha sperato, ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio. Charles Leclerc non è riuscito a convertire la pole ottenuta al sabato in una vittoria la domenica, ma il risultato conquistato oggi a Miami è da accogliere positivamente considerando le circostanze.

Il pilota della Ferrari è stato autore di una partenza perfetta dalla prima casella, ma non ha potuto contare sul supporto di Carlos Sainz subito sopravanzato da Max Verstappen.

Il campione del mondo, col dente avvelenato dopo i problemi del venerdì e l’errore commesso in qualifica, ha aggredito immediatamente lo spagnolo ed una volta salito in seconda posizione si è messo subito a caccia di Leclerc.

Quando il monegasco ha iniziato ad accusare un degrado dell’anteriore destra, Verstappen non si è fatto pregare ad ha preso il comando delle operazioni per poi scappare via indisturbato. Soltanto l’ingresso della safety car nel finale, a causa del contatto tra Lando Norris e Pierre Gasly, ha fatto sudare freddo Max.

Alla ripartenza, infatti, il pilota della Ferrari ha tentato in ogni modo di riprendere la prima posizione, ma il pilota della Red Bull ha resistito portando a casa un successo meritato.

Charles Leclerc, Ferrari F1 75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1 75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A fine gara Leclerc, stanchissimo, ha analizzato quanto successo. Il monegasco ha ammesso i problemi di gestione della gomma media nella prima fase della corsa.

“È stata una gara molto difficile a livello fisico. Abbiamo faticato molto con le gomme medie nel primo stint, sono stato superato da Max e questo ci ha reso la gara più complicata”.

Charles ha poi voluto sottolineare come a parità di mescola dura la F1-75 sia tornata competitiva. Certo, un grande aiuto è arrivato dalla safety car che ha azzerato il vantaggio di Verstappen, ma per qualche giro la Rossa è riuscita a tenere il ritmo della Red Bull anche se, come ammesso dallo stesso Leclerc, la RB18 dell’olandese oggi aveva un ritmo migliore.

“Con le hard eravamo molto più competitivi e verso la fine pensavo di poter superare Max. Oggi però la Red Bull aveva un passo superiore”.

Il secondo gradino del podio è un risultato da accogliere favorevolmente dopo quanto accaduto ad Imola. Grazie a questo piazzamento Leclerc è riuscito a mantenere la vetta della classifica piloti che lo vede in testa con 104 punti seguito da Verstappen a quota 85. Charles, però, ha sottolineato quanto sia importante adesso portare in pista aggiornamenti che possano consentire alla Ferrari di fare un ulteriore salto di qualità.

“Dobbiamo continuare a spingere. Sarà importante lo sviluppo da qui alla fine dell’anno e speriamo di poter crescere dalla prossima gara in avanti. È stata una battaglia combattuta sin dall’inizio della stagione ed è un qualcosa che mi piace”.