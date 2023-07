F1 | Leclerc: "Migliorati, ma Silverstone evidenzia le nostre debolezze"

In Austria è arrivato il secondo podio stagionale per Charles Leclerc, un risultato che mancava dal bel weekend disputato in Azerbaijan in maggio dopo la lunga sosta. Negli ultimi appuntamenti Ferrari ha fatto debuttare due importanti pacchetti di novità tecniche: il primo in Spagna, dove sono state introdotte le pance rivisitate, mentre in Austria sono arrivati un nuovo fondo e un'ala anteriore ridisegnata in molti suoi elementi.

Seppur a Barcellona non si siano visti grandi passi in avanti in termini di risultati, dal Canada in poi, seppur su circuiti più adatti alle caratteristiche della vettura, la SF-23 si è sempre ben comportata, mostrando segnali che i piloti hanno definito come un passo nella giusta direzione.

L’aspetto principale è sicuramente quello del feeling al volante. Sia Leclerc che Sainz hanno spiegato di aver trovato sensazioni migliori alla guida con i nuovi aggiornamenti e questo ha dato fiducia, soprattutto pensando a quanto fosse imprevedibile la monoposto nelle prime gare della stagione. Chiaramente è presto per dire che è tutto oro quel che luccica, perché l’appuntamento di Silverstone sarà una sorta di banco di prova per l’auto di Maranello.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Alessio Morgese

I numerosi tratti veloci, così come folate di vento particolarmente intense, potrebbero mostrare i principali punti deboli della vettura, come sottolineato dallo stesso pilota monegasco. “Credo che da Barcellona il feeling stia andando nella giusta direzione. Il feeling era buono in Austria e il passo era migliore di quello che abbiamo avuto nella prima parte della stagione, penso dimostri che sono stati fatti dei passi in avanti”.

“Tuttavia non dobbiamo entusiasmarci troppo. Red Bull è ancora molto avanti, e penso che questa pista metterà in mostra i nostri punti deboli, quindi potremo faticare più che in Austria. Ma è chiaro che il feeling e il passo è migliorato”. Parole che rispecchiano una certa cautela, come quelle pronunciate dal compagno di squadra.

Tra le novità del fine settimana ci sono anche le nuove gomme, realizzate con una costruzione più solida per rispondere agli elevati carichi registrati in questa prima parte di stagione, superiori rispetto alle simulazioni che erano state fornite dai team a Pirelli. Il costruttore italiano ha assicurato che non cambierà nulla in termini di comportamento, ma Leclerc vuole attendere le prime prove libere per dare un giudizio definitivo: “Non lo so. Penso che sarà molto importante capirlo durante le prove libere, capire quale sarà la differenza con le gomme standard in termini di degrado, modificare la vettura per adattarla a questa nuova costruzione. A quel punto vedremo, ma per il momento non saprei dire se sarà un aiuto o meno”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Negli ultimi tre appuntamenti il monegasco ha mostrato una certa sofferenza sia con basse temperature che in condizioni miste tra asciutto e bagnato. Già durante il weekend dell’Austria il Ferrarista aveva lasciato intendere come queste difficoltà potessero essere legate più a un problema di stile d guida che a un aspetto intrinseco della SF-23. Leclerc è fiducioso del lavoro svolto dietro le quinte, che dovrebbe aiutarlo nel caso si ripresentassero queste condizioni nel prossimo futuro.

“Sono fiducioso, nel senso che ogni volta che lavorato su qualche aspetto nel corso della mia carriera, sono sempre riuscito a fare un passo in avanti e anche piuttosto velocemente. Al momento questo è un problema, cosa posso fare come pilota per mettere le gomme nella giusta finestra in queste condizioni e questo probabilmente conta più del resto. C’è stato molto lavoro dietro le quinte su questo discorso, sono fiducioso di aver fatto dei passi in avanti”

Guardando al futuro, per ora Red Bull non ha portato grandi pacchetti di aggiornamenti, limitandosi a piccole novità. L’idea è stata quella di sfruttare l’ampio vantaggio di inizio campionato per portarsi avanti con il lavoro nella seconda metà di stagione, anche in ottica 2024. Sia Leclerc che Hamilton hanno spiegato di non essere particolarmente preoccupati da questo scenario, dato che l’attenzione è rivolta più verso le proprie vetture: attualmente l’obiettivo è quello di curare i punti deboli delle rispettive monoposto, perché ciò fatto durante questo mondiale ritornerà utile anche nello sviluppo dell’auto del prossimo anno.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Non sono particolarmente preoccupato, fa parte del gioco. Quando sei avanti nel corso di una stagione, ovviamente il rischio per gli altri è che il team davanti possa usare quel vantaggio per sviluppare la vettura dell’anno successivo. Noi siamo ancora concentrati sul sviluppare l’auto di questa stagione, perché abbiamo dei punti deboli molto chiari e sappiamo che dobbiamo risolverli. Quando li avremo risolti, la vettura del prossimo anno sarà sicuramente migliore”, ha raccontato il Ferrarista.

“Ciò che mi dà fiducia in questo momento è che abbiamo un piano molto chiaro su quali sono le aree su cui vogliamo migliorare, dove siamo già migliorati nelle ultime tre gare. Ci sono molte novità in arrivo nelle prossime gare, non solo per stare davanti a Mercedes e Aston, ma anche per lottare con le Red Bull il più velocemente possibile. Siamo sulla giusta direzione”.