F1 | Leclerc: "Max ancora lontano, ma ecco perché sono ottimista"

Charles Leclerc spera in un weekend lineare e senza imprevisti. Le analisi sul problema che ha condizionato il suo Gran Premio del Bahrain sono ancora in corso tra i tecnici della Ferrari e quelli della Brembo. “Sono ottimista, la prima gara dell’anno non mi ha permesso di capire il nostro potenziale – ha spiegato Charles - e non vedo davvero l’ora di iniziare questo weekend. Spero di poter essere più vicino (a Verstappen) ma preferisco aspettare ancora qualche gara prima di giudicare giudicare quali sono i nostri punti forti e le debolezze, oggi è troppo presto per dirlo”.

“In merito ai problemi ai freni di sabato scorso - ha proseguito Leclerc - posso dire che subito dopo la gara la nostra attenzione è stata rivolta all’analisi di quanto accaduto, e spero che si riesca a risolvere il tutto. Per essere chiaro, si è trattato di un problema che non avevamo mai avuto in precedenza e che si è rivelato molto dispendioso in termini di tempi, soprattutto nella prima metà di gara dove è stato estremamente difficile gestire la monoposto”.

Nel paddock di Jeddah si commenta ancora la vittoria con ampio margine di Max Verstappen in Bahrain. C’è chi teme un 2023-bis, e chi invece è convinto che qualcosa nel copione generale della stagione sarà diverso rispetto a dodici mesi fa. “Ora non siamo in grado di impensierire Max – ha chiarito Leclerc – ma credo che ci troviamo in una situazione molto migliore rispetto allo scorso anno, ricordo bene che dodici mesi fa dopo la prima gara eravamo impegnati a risolvere problemi piuttosto che concentrati sugli aggiornamenti necessari per ottimizzare la monoposto. Considerando che quest’anno la vettura si trova in una posizione molto migliore, direi che possiamo concentrarci sugli aggiornamenti futuri. Comunque, per essere chiaro, Max oggi è ancora troppo lontano”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius

Ma non c’è traccia di delusione sul fronte Leclerc, lo sguardo è rivolto al medio e lungo termine, senza frustrazione. “Ad essere sincero mi sto concentrando solo sulla nostra performance. Abbiamo molte cose da affrontare all'interno del team, lo sviluppo futuro è molto chiaro. Ci stiamo concentrando tutti sulla nostra macchina, e posso dire la squadra è in un momento positivo, il buon slancio che abbiamo avuto a partire dalla seconda parte della scorsa stagione sta proseguendo. Ripeto, ora siamo entusiasti di tornare in pista per ottenere altri dati che ci serviranno per definire gli aggiornamenti il più rapidamente possibile e, si spera, per mettere su Max un più pressione possibile”.

Da domani inizierà la sfida con il circuito di Jeddah, uno dei più impegnativi e stressanti per i piloti. “L’approccio deve essere cauto – ha confermato Charles – come un po' in tutti i circuiti cittadini. Superare il limite, anche di poco, vuol dire avere grandi possibilità di finire contro un muro, ed è proprio ciò che si deve evitare in una pista come questa. Ci sarà una grande evoluzione, e se si fa un buon lavoro si arriva a mettere tutti insieme nel Q3, quando serve farlo”.

Leclerc ha infine criticato la proposta di modificare il regolamento sportivo, portando da 5 a 10 secondi la penalità in caso di multiplo track-limit. “Mi sembra una sanzione eccessiva, l’obiettivo dovrebbe essere quello di trovare un modo per aiutarci a gestire la monoposto in certe situazioni nelle quali facciamo molta fatica a vedere la linea bianca. Credo che 5 secondi fossero già tanti, 10 sono decisamente troppi”.