F1 | Leclerc magistrale: Ferrari in pole, Red Bull presa in contropiede

La seconda pole position stagionale di Charles Leclerc e della Ferrari non può essere considerata un risultato a sorpresa, ma dopo aver osservato le espressioni di Max Verstappen e Sergio Perez al termine delle qualifiche di Melbourne, forse lo è.

La seconda e terza posizione conquistate dai due piloti Red Bull non sono certo un bottino negativo, soprattutto in vista della gara di domani, ma evidentemente le aspettative erano diverse, e ritrovarsi quasi tre decimi dietro a Leclerc non era nei piani.

A tre curve dalla bandiera a scacchi che ha concluso le qualifiche di Albert Park, le previsioni Red Bull sembravano destinate ad essere confermate, con Verstappen che nel momento topico ha stampato un crono (1’18”154) che è sembrato sufficiente a garantire a Max la prima pole position della stagione.

Con Sainz fuori dai giochi le possibilità di perdere la pole per la Red Bull si erano dimezzate, ma in extremis Leclerc ha piazzato una zampata eccezionale, recuperando in tre curve il ritardo dalla Red Bull e stampando una perentoria pole position.

Il merito di Leclerc è di aver saputo dare tutto nel momento in cui serviva farlo, ma va sottolineata anche la performance della F1-75. La Ferrari ha lavorato molto bene, trovando il giusto compromesso sui tre settori ai Albert Park e confermando una gestione gomma perfetta, aspetto quest’ultimo che sembra essere uno dei grandi valori aggiunti del progetto 2022.

All’ottimo cocktail tecnico si è sommato il valore aggiunto che ha saputo garantire Leclerc, un cecchino straordinario nei momenti caldi, ed il risultato è stata la conquista della seconda pole position stagionale.

Nel box del Cavallino hanno lavorato nella giusta direzione, rispondendo ad un evidente passo avanti della Red Bull, che nella serata di ieri ha saputo migliorare la performance della RB18 nel terzo settore abbassando i tempi di mezzo secondo.

Il passo avanti c’è stato, come hanno confermato sia Verstappen che Perez, ma la guidabilità (soprattutto per Max) non è mai stata quella che avrebbe voluto.

“L’intero weekend è stato finora un po' complicato per me – ha commentato il campione del mondo - non sono riuscito a trovare un grip stabile, sia sull’anteriore che sul posteriore, e non è semplice. Per me è così da inizio anno, non ho ancora trovato un equilibrio confortevole per poter davvero attaccare le curve, soprattutto in qualifica, ma non fraintendetemi, non voglio parlare come se fossi diciottesimo”.

Per la Scuderia la brutta notizia di giornata è stato il pomeriggio ‘no’ di Sainz. La nona posizione di Carlos, causata da un errore in uscita della ‘10’ dello spagnolo nell’ultimo run di qualifica, è l’effetto di una sessione negativa in cui le cause non sono imputabili allo spagnolo.

Sainz aveva tutto per giocarsi la pole, ma che non fosse la sua giornata più fortunata è sembrato chiaro già nei primi minuti della Q3, quando è stata esposta la bandiera a causa dell’uscita di pista di Fernando Alonso.

Leclerc è riuscito a completare il suo giro lanciato (con il primo set di soft) per un soffio, e per un soffio Sainz non è riuscito a sfilare sul traguardo. Il crono sarebbe stato il più veloce (1’18”197, 43 millesimi più rapido di Leclerc, come riportato sul display della sua vettura), una base su cui contare prima dell’assalto finale.

Sainz ha incassato, ed è rimasto concentrato potendo contare sul secondo set di soft, senza sapere che gli imprevisti non erano ancora terminati.

“Quando eravamo pronti ad uscire con l’ultimo treno di gomme il motore non si è avviato – ha spiegato Carlos – e sono uscito dai box con tre minuti di ritardo che mi hanno costretto a non poter completare i due giri ad andatura lenta per scaldare al meglio gli pneumatici. Mi sono lanciato dopo un solo giro, ma le gomme erano molto fredde, e da lì in poi il giro è stato semplicemente schifoso, non avevo grip. Che dire? Ero in lotta per la pole, nella peggiore delle ipotesi sarei partito in prima fila e sarei stato in lotta per la vittoria”.

Delusione comprensibile, quella di Sainz, che domani sarà chiamato ad una gara di rimonta. Il ritmo confermato ieri nei long-run consentirà allo spagnolo di recuperare terreno fino alle soglie del podio, ma le premesse, confermate da quanto visto in pista, erano altre.