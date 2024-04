F1 | Leclerc: "Le penalità? Non in tempo, ma in posizioni perse"

Charles Leclerc è, come sempre, il giudice più severo di sé stesso. Al di là di quanto gli potrà permettere la SF-24 sul temuto circuito di Suzuka, Leclerc in questo weekend sarà chiamato a dare delle risposte. Nulla di valore assoluto, ma comunque importante dopo un post-Melbourne durante il quale è emerso qualche punto interrogativo.

Charles sa che fa parte del gioco, così come sa di poter contare su una monoposto migliore rispetto alla scorsa edizione del Gran Premio del Giappone, non ancora sufficiente per dar fastidio a Verstappen ma comunque più equilibrata rispetto a dodici mesi fa.

Leclerc ha lanciato alcuni messaggi, in merito alla vicenda Alonso-Russell e anche nei confronti di chi in F.1 giudica un pilota solo sull’ultima gara. Il tutto nel ricordo di Jules Bianchi, a cui questo weekend dedicherà la livrea del suo casco.

Carlos Sainz vincitore del GP d'Australia con la Ferrari Foto di: Ferrari

Cosa pensi delle due vittorie ottenute da Carlos (Singapore e Melbourne)? Senti un po' la pressione legata al doverlo battere visto che l'anno prossimo sarà lui a lasciare la squadra?

"Mentirei se dicessi di essere felice pensando a questo aspetto, le vittorie sono importanti ed i punti a fine stagione lo sono ancora di più, ma allo stesso tempo voglio che la Ferrari vinca il prima possibile. Carlos ha fatto un lavoro straordinario e ha vinto, ora sta a me reagire e, si spera, vincere la prossima gara. In F.1 tante persone basano le loro opinioni sull'ultima gara, ma se guardo i miei ultimo otto o nove weekend, credo che siano stati in media di un ottimo livello".

"Purtroppo, nella maggior parte di quelle gare non era possibile vincere, ma sono cosciente che sta a me essere presente ogni volta che si presenti l'occasione, e non lo sono stato a Singapore e a Melbourne. Infine, ci tengo a dire che il fatto che Carlos non sarà in Ferrari il prossimo anno prossimo non aggiunge alcuna pressione”.

Tutti dicono che questo fine settimana sarà molto importante per valutare la reale posizione dei team. Sei di questo avviso?

“Non so cosa si intende con ‘molto importante’. Credo che ogni gara sia molto importante, in questa fase stiamo costruendo un quadro più chiaro di quali sono i nostri punti deboli e quali i punti di forza. Penso che questa pista permetterà di capire qualcosa di più in merito ai valori in campo nei tratti ad alta velocità, questo probabilmente aiuterà un po' di più a collocare la nostra posizione rispetto agli avversari in quella tipologia di curve”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sembra che il divario con la Red Bull si stia riducendo. Quanto pensi sia grande in questo momento?

“I dati ci dicono che la Red Bull in questo weekend dovrebbe essere davanti, soprattutto in gara. Abbiamo una certa forza sulle piste dove c’è graining sull’asse anteriore, in Australia questo aspetto è stato importante, ma non credo che ritroveremo queste condizioni qui a Suzuka, quindi dovremmo rivedere la Red Bull nella posizione delle prime due gare".

"Da parte nostra vogliamo portare a casa il massimo punteggio possibile, oggi siamo a soli quattro punti dalla Red Bull, un margine che non rappresenta il nostro reale valore in termini di prestazioni, ma che denota come sia stato fatto un lavoro particolarmente buono nel massimizzare ciò che abbiamo al momento”.

L'SF-24 presenta punti deboli più evidenti?

"Ci sono sempre dei punti deboli su una macchina, sappiamo dove dobbiamo migliorare. Penso che il pacchetto complessivo debba essere più veloce, in qualifica con gomme nuove siamo abbastanza vicini alla Red Bull, fatichiamo un po' di più con gomme usate”.

A Melbourne Carlos è stato più efficiente in qualifica. Hai trovato le ragioni di questa relativa mancanza di prestazioni?

“Quanto accaduto in qualifica è responsabilità mia. Ero reduce da ottime qualifiche, ma in Australia il sabato non ho fatto un buon lavoro e questo ha impattato anche sulla gara perché siamo stati costretti ad anticipare il primo pit-stop a causa di Lando e Oscar. Il secondo stint è stato molto lungo, quindi è stato un po' più difficile gestire quella fase di gara, ma ripeto, è tutto collegato alle qualifiche. Ho provato qualcosa in Q3 che non ha funzionato, tutto qui”.

Charles Leclerc parla con Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari Foto di: Ferrari

Giusto per chiarire, eri libero di correre con Carlos in Australia?

“Ad un certo punto mi è stato chiesto di non combattere e, onestamente, aveva senso. Non credo che in ogni caso ne avrei avuto l'opportunità perché io e Carlos ci siamo ritrovati con strategie un po' diverse, solo in un momento della gara, quando avevo gomme nuove, avrei potuto spingere di più, ma allo stesso tempo sapevo di dover completare molti giri con quel set di pneumatici, quindi penso che avesse senso per tutti non esagerare. E, comunque, considerando le posizioni in cui mi sono qualificato, non credo che ce l'avrei fatta”.

Che caratteristiche di questo tracciato potrebbero essere adatte alla vostra monoposto?

“Dovremmo essere più vicini rispetto a quanto visto l'anno scorso, di sicuro. Abbiamo lavorato parecchio su questa macchina per migliorare il rendimento nei tratti ad alta velocità, e in generale è una monoposto più prevedibile rispetto a quella della scorsa stagione”.

Che opinione hai in merito alla vicenda Russell-Alonso?

“Ciò che ha fatto Fernando in Australia credo sia stato un po’ troppo, andava penalizzato. Credo però che ci sia qualcosa da esaminare se parliamo dei criteri di penalità, ci sono troppe variabili. Se fosse entrata la safety car Fernando con la penalità subita sarebbe sfilato in ultima posizione, invece per come è andata la gara ha perso solo due posizioni. Quindi credo che ci sia qualcosa su cui riflettere, ho sempre pensato che si dovrebbero valutare le penalità in ‘posizioni’, mentre con la sanzioni a tempo tutto dipende da circostanze esterne”.

Pensi che sia chiaro cosa si può fare o meno quando ci si trova a dover difendere la posizione o credi che resti una zona grigia considerando anche ciò che ha fatto Fernando in Australia?

“Credo che sia chiaro cosa si può fare e cosa no, poi si può sempre provare a scriverlo in modo ancora più chiaro. Ma non dell’idea che non saremo mai in grado di mettere nel regolamento tutti gli scenari possibili, serve buon senso. Potrebbero esserci situazioni in cui è chiaro per tutti che qualcuno merita una penalità, anche se questo particolare scenario non è descritto nelle regole”.

Credi che gli aggiornamenti potranno permettervi di attaccare la Red Bull con continuità?

“Non posso dire quando porteremo gli upgrade, ma stiamo cercando di spremere al massimo sul fronte sviluppi per averli il prima possibile”.

Sono trascorsi 10 anni dall'incidente di Jules…

“Ogni volta che arrivo qui ho in mente Jules. Penso spesso a lui, è stata la persona che mi ha aiutato ad arrivare dove sono ora, già nel 2010 parlò di me a Nicolas (Todt) che oggi è il mio manager, affinché potesse supportarmi nel percorso per arrivare in F.1".

"Jules è stato il punto di svolta nella mia carriera, ma già prima eravamo estremamente vicini, noi e le nostre famiglie. Quindi è un posto molto speciale quello in cui siamo, questo fine settimana gli dedicherò la livrea del casco e sarà sempre, sempre nel mio cuore”.