F1 | Leclerc: "Le Mans è incredibile, prima o poi ci correrò!"

Alla vigilia del weekend di Montreal l’agenda di Charles Leclerc è piena di punti interrogativi. Le analisi svolte a Maranello dopo il Gran Premio di Spagna non hanno identificato le cause dei problemi che hanno reso in salita il weekend di Montmelò ad iniziare dalle qualifiche.

“È la prima volta nella mia carriera che mi accade una situazione del genere – ha spiegato Leclerc – dalle analisi è emerso ciò che avevo detto subito dopo le qualifiche, si vede chiaramente dai dati che ho perso dai sei ai sette decimi in tutte le curve a sinistra. Ma non abbiamo trovato dei motivi tecnici che spiegano questo problema, quindi non posso dire molto di più”.

“La squadra non è ovviamente soddisfatta delle prestazioni che stiamo mostrando in pista – ha proseguito Charles - siamo molto lontani dalle aspettative di inizio stagione. In merito alle qualifiche di Barcellona è un po' preoccupante non essere riusciti a capire cosa sia accaduto, dobbiamo spingere per fare luce sul motivo, perché la sensazione era davvero brutta. Carlos ha avuto un ottimo sabato, ma domenica abbiamo faticato ancora con il passo gara. Ciò che però mi dà fiducia è che c'è una chiara direzione in cui vogliamo lavorare, e questo è ciò che mi fa credere nel progetto”.

Ferrari SF-23, dettaglio del freno e dell'ala anteriore Photo by: Giorgio Piola

La Ferrari ha confermato in Canada lo stesso pacchetto tecnico portato in Spagna con l’obiettivo di fare chiarezza su ciò che non ha funzionato a Montmelò.

“Non mi aspetto miracoli – ha ribadito Leclerc - ma dobbiamo cercare di massimizzare e capire meglio questo pacchetto, come impostare la macchina per estrarne il massimo possibile, perché in Spagna siamo usciti dalla finestra perdendo molta performance. Sono abbastanza sicuro che questo weekend saremo in una posizione migliore ma non dobbiamo aspettarci un grande passo avanti, su questa pista ci aspettiamo un Aston Martin di nuovo molto forte e poi ovviamente c’è la Red Bull. Non sappiamo invece cosa aspettarci dalla Mercedes”.

Leclerc non ha mancato di commentare lo scorso fine settimana trascorso a Le Mans.

“È stata la mia prima volta alla 24 Ore – ha raccontato Charles – ed un giorno mi piacerebbe parteciparvi, non so quando, ma lo farò. È stato uno spettacolo incredibile, ovviamente grazie anche alla fantastica vittoria della Ferrari, ma l'intero evento è pazzesco. Non ricordo l’ultima volta che avevo assistito dal vivo ad una gara nelle vesti di spettatore, non avevo mai visto così tante persone su un circuito prima d'ora, sono rimasto molto, molto sorpreso. Un giorno ci correrò, ma non sarà facile combinare con l’impegno in Formula 1 considerando il numero di gare che abbiamo in calendario, ma prima o poi ci correrò”.