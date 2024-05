F1 | Leclerc: "La Safety Car ha rovinato i piani. McLaren impressionante"

Charles Leclerc ha regalato il secondo podio del fine settimana alla Ferrari firmando il terzo posto in gara alle spalle del vincitore Lando Norris e del leader del Mondiale Max Verstappen.

Una gara in cui i distacchi sono risultati molto piccoli per via del degrado molto basso, ma la gara della Ferrari avrebbe potuto prendere una piega tremenda sin dal via, con Sergio Perez che, sbagliando la frenata, ha rischiato di centrare entrambe le Rosse e addirittura il suo compagno di squadra.

"E' stato molto complicato", ha ammesso Leclerc al termine del gran premio tenutosi in Florida. "Perez era al mio interno e io non sono certo riuscito a partire bene. Quando ho lasciato la frizione ho pattinato. Ho visto Perez sulla destra e aveva poca aderenza. Ho visto che ha fatto un bloccaggio e pensavo che ci saremmo toccati. Fortunatamente le cose non sono andate così e non abbiamo avuto danni. Non so come Carlos sia riuscito a evitare Perez. Checo si è preso davvero troppi rischi".

Passato lo spavento del via, Leclerc si è concentrato sui suoi stint. Quello con le Medium è durato meno del previsto per cercare l'undercut su Oscar Piastri, che lo aveva passato in pista nei primi giri di gara. L'intervento della Safety Car, necessaria per permettere ai commissari di spostare la Williams incidentata di Logan Sargeant, ha rovinato i piani della Ferrari.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

"A quel punto abbiamo potuto concentrarci su noi stessi. Siamo andati abbastanza bene, ma ci è mancato ancora una volta un po' di passo. Abbiamo fatto del nostro meglio e abbiamo avuto un po' di sfortuna sulla tempistica di entrata in pista della Safety Car. Per noi non è stata certo l'ideale. Alla fine avevo le gomme più vecchie dei piloti che erano nelle prime posizioni, ma al massimo oggi avremmo potuto ottenere il secondo posto. Oggi la McLaren era impressionante".

Leclerc ha poi fatto i complimenti a Lando Norris, che a 24 anni ha vinto il suo primo gran premio di Formula 1 della carriera. Ma la vittoria del britannico deve suonare come un campanello d'allarme per tutti. Gli aggiornamenti portati dal team di Woking hanno funzionato in maniera evidente, quindi da oggi tutti dovranno fare i conti anche con le monoposto papaya.

"Innanzitutto sono molto contento per Lando, che è riuscito a centrare la sua prima vittoria in Formula 1. Spesso era arrivato vicino ma per vari motivi non c'era riuscito. In questo fine settimana aveva fatto vedere di essere molto forte".

"Già in Q2 aveva fatto un giro che mi ha fatto dire: 'Oh, cavolo. Oggi sono davvero molto, molto forti'. Ci aspettavamo che fossero forti qui, ma non così tanto forti. Lando chiaramente ha meritato la vittoria. Ora sta a noi cercare di portare gli aggiornamenti e riprenderli", ha concluso Leclerc.