F1 | Leclerc: "La Red Bull ha fatto uno step importante"

96 punti di ritardo al termine del Gran Premio del Belgio e le speranze di titolo iridato ormai quasi certamente svanite. Per Charles Leclerc quella di Spa-Francorchamps è stata una gara da dimenticare.

Già dal venerdì il monegasco della Ferrari era consapevole di dover affrontare una corsa in salita a seguito dell’installazione della quinta power unit sulla sua monoposto e della relativa penalità che l’ha costretto a prendere il via del fondo dello schieramento.

Il passo mostrato da Max Verstappen sin dalle Libere, confermato poi in qualifica, ha però fatto capire a Leclerc che il weekend belga sarebbe stato ben più complicato del previsto.

Se l’olandese, anch’egli penalizzato per il cambio motore, è riuscito a mettere in mostra una prestazione stellare andando a conquistare la vittoria in modo netto, il pilota della Ferrari ha vissuto una gara diventata immediatamente difficile sin dai primi giri quando una visiera a strappo si è infilata nella presa d’aria del freno anteriore destro.

Il degrado degli pneumatici, poi, ha ulteriormente complicato la vita a Leclerc che nel finale – quando il team ha deciso di azzardare facendolo entrare ai box per montare le Pirelli soft e cercare l’assalto al punticino del giro veloce – è stato anche penalizzato di 5’’ per aver superato il limite di velocità in pit lane venendo così retrocesso in sesta piazza alle spalle di Fernando Alonso.

“Onestamente dopo la partenza ero abbastanza fiducioso, ma poi c’è stato il problema del tear-off finito nella presa dei freni ed ho dovuto ricominciare tutto daccapo. Sapevo che da quel momento sarebbe stata una gara difficile”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A prescindere dal risultato finale, ciò che ha lasciato sbigottito Leclerc al termine del Gran Premio del Belgio è il passo mostrato da Max Verstappen e dalla Red Bull.

“Il feeling sulle medie all’inizio non era male, ma la nostra performance in generale rispetto alla Red Bull non c’era. Non so cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente forte e dobbiamo analizzare questo aspetto”.

“La Red Bull ha fatto uno step veramente importante questo weekend. Se guardiamo i distacchi in qualifica che abbiamo avuto rispetto alle monoposto di centro gruppo fino ad ora non sono stati molti diversi questo fine settimana, ma la Red Bull è molto più avanti”.

I 96 punti di ritardo da Verstappen in classifica piloti sembrano un gap ormai incolmabile, ma Charles non vuole mollare nonostante la consapevolezza della superiorità della vettura del team di Milton Keynes.

“Sarà molto, molto difficile ma non voglio abbattermi. Cercherò di concentrarmi gara per gara e proverò a fare del mio meglio”.

Leclerc, prima di congedarsi dai microfoni ed andare ad analizzare la gara con i suoi ingegneri, ha voluto assumersi tutte le responsabilità per la penalità di 5’’ rimediata al termine.

“Non è stato un episodio sfortunato, è solo colpa mia. Si è trattato di un errore, ma questo fine settimana non siamo stati abbastanza veloci ed è stato questo il problema principale sul quale dobbiamo lavorare”.