F1 | Leclerc: "La pole una sorpresa, ma subito buon feeling"

Per il terzo anno di fila, Charles Leclerc prenderà il via del GP d’Azerbaijan in pole position. Dopo aver centrato la prima posizione già nel 2021 e nel 2022, anche in questa stagione il monegasco ha confermato il suo feeling speciale con la pista di Baku, dove nel 2018 aveva conquistato i suoi primi punti in carriera.

Anche quest’anno Leclerc non mancato l’appuntamento con la pole, riuscendo a staccare Max Verstappen di circa due decimi. Alle spalle della Red Bull dell’olandese ci sarà un’altra monoposto del team di Milton Keynes, quella di Sergio Perez, staccato di un altro decimo dal compagno di casacca.

A otto decimi dal leader l’altro Ferrarista, Carlos Sainz, alle prese con una qualifica difficile che lo ha costretto a girare con un solo set nuovo di soft in Q3.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Alla vigilia, Leclerc non si aspettava di poter chiudere la prima qualifica in pole, segnando per altro il miglior tempo nel secondo settore, quello più guidato. Al contrario, l’obiettivo era quello di battere Mercedes e Aston Martin, ponendosi quantomeno come seconda forza del weekend.

“Sicuramente sono sorpreso. Siamo arrivati alla vigilia di questo weekend pensando che sarebbe stato fantastico se fossimo riusciti a stare davanti a Mercedes e Aston Martin in qualifica, invece siamo in pole. È una bellissima sorpresa, anche se non dobbiamo ricordarci che in gara la nostra vettura è ancora un po’ dietro la Red Bull, per cui sarà difficile mantenere la testa [della corsa], ma quello è l’obiettivo”, ha spiegato Leclerc durante le interviste.

Su una pista che rende particolarmente difficile portare le gomme nel giusto range di temperatura e con un format così complesso che mette alla prova i piloti sin dal primo momento, oggi era importante non commettere errori. Il Ferrarista non ha tradito le aspettative, riuscendo a tirare fuori dal cilindro un’altra ottima prestazione sul giro secco.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Sono molto felice del giro. È un weekend complesso per i piloti, c’è pochissimo tempo per provare, abbiamo solo una sessione di libere e poi subito in qualifica. Ma il feeling era buono sin dal primo momento, quindi sono molto contento”, ha poi aggiunto il portacolori del Cavallino.

Tuttavia, prima di pensare alla gara di domenica ad attenere i piloti sarà un sabato ricco di azione in pista, con una seconda sessione di qualifiche e la sprint race. Il nuovo format shootout prevede in Q1 e in Q2 i piloti possano girare solamente con un set di medie per ogni manche, mescola che Ferrari non ha ancora provato, nemmeno nelle prove libere del venerdì mattina. Una sfida che non lascerà spazio a errori: “Sarà una sfida perché non abbiamo ancora corso con le gomme medie. Domani in qualifica sarà la prima volta e dovremo essere pronti perché abbiamo un solo set [per ogni Q]”.

“Quindi non c'è spazio per gli errori. Ma ancora una volta, il ritmo sembra buono. Quindi speriamo di poter imparare in Q1 e Q2 e poi spingere in Q3, sapendo che la macchina è buona”, ha aggiunto il monegasco.