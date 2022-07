F1 | Leclerc: "La lotta con Carlos? Io volevo farla con Max"

Un piano andato in fumo dopo poche centinaia di metri non ha comunque privato Charles Leclerc di un secondo posto buono in vista della gara di domani, che si terrà al Red Bull Ring, in Stiria.

Il pilota della Ferrari, nel corso della Sprint Race del Gran Premio d'Austria, aveva in mente di salvaguardare il più possibile le gomme Medium nuove montate all'inizio (le stesse mescole scelte dalla gran parte dei piloti) per poi provare l'attacco a Max Verstappen negli ultimi giri, ma le cose sono andate in maniera molto diversa.

"E' stato complicato. Ovviamente nella prima parte di gara abbiamo dovuto gestire le gomme e Max era molto veloce. Ha spinto tanto dall'inizio mentre io stavo gestendo per poi provare ad attaccare alla fine".

"Il vantaggio di Max è stato sicuramente nello sfruttare meglio le gomme nei primi giri, ma devo anche dire che io nei primi 6-7 giri avevo intenzione di gestire le gomme per poi attaccare alla fine. Credo che questa strategia abbia funzionato perché mi sentivo molto a mio agio con le gomme, il problema è che abbiamo perso tempo all'inizio con la battaglia tra di noi (con Carlos, ndr). Però non so se sarebbe cambiato qualcosa. La gestione gomme è andata bene, sono contento, per domani tutto è possibile".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A rovinare i piani di Leclerc è stato Carlos Sainz Jr. il quale sin dalla prima curva ha innescato un duello letteralmente fratricida che ha permesso a Max Verstappen di aprire subito un margine di sicurezza e di non permettere alle Ferrari di avere il DRS per provare ad avvicinarsi nei tratti rettilinei.

I due piloti della Ferrari si sono attaccati e contrattaccati in più occasioni per cercare di ottenere o difendere la seconda posizione, facendo così il gioco del diretto rivale.

"Ho avuto una breve battaglia con Carlos. A quel punto, poi, ho provato a spingere e ho recuperato qualche decimo su Max, però i nostri passi erano molto vicini. Domani speriamo di poter partire bene e di mettere più pressione a Max".

"Nella battaglia con Carlos abbiamo battagliato duramente. Divertente, alla fine avrei voluto fare questa battaglia con Max, ma va bene... E' stato bello, ma domani speriamo di battagliare per la vittoria".

"Sicuramente il duello tra di noi ci ha fatto perdere tempo. Io stavo cercando di gestire le gomme nel migliore dei modi, dopo abbiamo perso tempo in quel modo. Non so se avremmo vinto senza quella battaglia, con i se e con i ma non si fa nulla. Domani darò tutto".

Nonostante un epilogo distante da quello inizialmente sperato, Leclerc pensa che domani la Ferrari avrà l'occasione di battere Verstappen per il passo mostrato oggi e anche per l'ottima gestione gomme che ha evidenziato nei 23 giri disputati oggi nel corso della Sprint Race.

"Io credo che ci sia il passo per battagliare con la Red Bull, ma ciò che mi ha confortato è come siamo riusciti a gestire le gomme e il passo che stavo mostrando verso la fine di questa Sprint Race. Per domani tutto è possibile. Io spero che domani potremo collaborare meglio con Carlos per lottare contro Max", ha concluso il pilota della Ferrari.