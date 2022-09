F1 | Leclerc: "Ho rischiato, ma avevo potenziale per attaccare"

E' Pole Position per Charles Leclerc al termine delle Qualifiche del Gran Premio d'Italia, nel boato della folla assiepata sulle tribune di Monza.

Il ferrarista torna ad agguantare il primato con la sua F1-75 in livrea speciale e lo fa nel terreno di casa della Scuderia di Maranello con una prestazione maiuscola in Q3.

Pur non avendo più di tanta scia dal compagno di squadra Carlos Sainz , il monegasco è riuscito a migliorarsi nel secondo tentativo andando a prendersi il primato in 1'20"161, tenendosi alle spalle la Red Bull del suo accerrimo nemico Max Verstappen.

"E' veramente una Pole Position fantastica, non è stata una sessione semplice perché sapevo che la macchina aveva parecchio potenziale, ma bisognava mettere tutto insieme", ammette Leclerc sceso dalla Rossa.

"Ci siamo riusciti grazie ad un grande giro in Q3. Non ero contento dopo il primo giro, sapevo che dovevo attaccare per migliorare, specialmente nel settore centrale. Ho preso dei rischi e ha funzionato".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Una Ferrari che parte al palo a Monza fa ben sperare i tifosi del Cavallino Rampante, che proprio grazie a Leclerc poterono gioire nel 2019 e che sperano di avere un... bis dal loro beniamino.

"Sono molto contento della mia prestazione e del fine settimana per come è andato sino ad ora. E' stata una bella sorpresa quella di oggi, specialmente pensando a dove eravamo a Spa. Non mi aspettavo di lottare per le Pole, ma nelle Libere con Carlos abbiamo provato diverse cose trovando soluzioni differenti ed interessanti".

"In Belgio avevamo sofferto, qui siamo riusciti a recuperare passo, dunque sembra che abbiamo preso la giusta direzione. Le sensazioni con la macchina sono ottime, spero di poter ripetere il risultato del 2019 in gara".

Infine il ragazzo di Monte Carlo ha voluto esprimere una dedica particolare per i rumorosissimi tifosi della Ferrari, ai quali punta a fare un regalo nel loro Gran Premio.

"Il nostro passo gara è buono, indipendentemente da ciò che può accadere al via e al primo giro. Possiamo fare bene".

"Ringrazio tutti i tifosi per il sostegno, a Monza è sempre incredibile. Domani darò tutto per provare a portare a casa la vittoria, la gente se lo merita. C'è ancora tanta strada da fare, ma ci impegneremo fino alla fine".