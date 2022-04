F1 | Leclerc: "Giro quasi perfetto, ma non mi aspettavo Perez"

A Jeddah, sede del Gran Premio d'Arabia Saudita, tutto sembrava apparecchiato per la seconda pole position di fila targata Ferrari. invece Sergio Perez ha indossato i panni del super eroe firmando un giro capolavoro.

Charles Leclerc si è trovato beffato. Appena 25 i millesimi che lo hanno separato dal tempo record di Perez: 1'28"200 contro l'1'28"225 del ferrarista. Dopo un primo settore record, Leclerc ha ottenuto un bel secondo settore. Il terzo settore, invece, ha fatto la differenza. E' proprio in quell'ultimo tratto di pista in cui la RB18 numero 11 ha distrutto i sogni del bis Ferrari.

Perez ha ottenuto il tempo di 27"578 contro i 27"714 di Leclerc. Quello ha fatto la differenza. Charles, a fine qualifiche, ha affermato di essere contento del suo giro. Dopo una Q1 e la Q2 in cui ha badato a spingere solo il necessario per arrivare in Q3, all'ultimo tentativo ha dato tutto.

"Il giro m'è parso buono, sono contento del giro che sono riuscito a fare in Q3. Tutte le qualifiche sono state difficili. Era questione di tenere in pista la macchina senza fare errori. Erano molto semplici da fare".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

L'impressione è stata - almeno per qualche secondo - che nessuno potesse mettere in discussione la partenza al palo del monegasco. Max Verstappen ha patito diversi problemi di grip al posteriore della sua RB18, mentre Carlos Sainz aveva riferimenti più alti nel suo ultimo giro.

Leclerc ha messo insieme un giro davvero degno di nota, ma Perez ha fatto la differenza. Oltre all'ultimo settore, dove la Rossa numero 16 ha sempre faticato rispetto alle RB18, il messicano ha battuto il rivale riuscendo a perdere "solo" 165 millesimi nel primo settore, ovvero nel tratto dove le F1-75 sono state imbattibili sin dal primo turno di prove libere.

"Nell'ultimo giro della Q3 ho semplicemente dato tutto. Credo di essere riuscito a mettere tutto assieme. Certo, forse avrei potuto guadagnare qualcosa qua e là, ma non mi aspettavo che Perez potesse firmare questo tempo. Quindi grandi complimenti a lui, sono certo abbia fatto un grande lavoro oggi. Domani è un altro giorno e speriamo di partire bene", ha concluso Leclerc.