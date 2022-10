F1 | Leclerc: "Ho spinto troppo al T2 e surriscaldato le gomme"

10 millesimi, davvero un nulla. Invece è bastato così poco a Charles Leclerc per veder sfuggire la pole position del Gran Premio del Giappone a favore di Max Verstappen. Il pilota della Ferrari ha provato a spingere al limite la sua F1-75 sulle velocissime pieghe del circuito di Suzuka per battere il rivale della Red Bull.

Anzi, a freddo ha ammesso che probabilmente ha chiesto troppo ai suoi pneumatici nel secondo settore nel suo giro migliore, arrivando ad affrontare il terzo in condizioni non esattamente ottimali da questo punto di vista.

"Onestamente, sono abbastanza contento. Nelle ultime curve ho fatto molta fatica con il posteriore, ma non è stato un errore chiaro. E' più il risultato di aver spinto molto nel secondo settore, nel quale eravamo molto veloci", ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

"Forse abbiamo un po' surriscaldato le gomme, però in qualifica bisogna sempre spingere fino alla fine. Forse l'ho fatto un po' troppo e, quando è una questione di millesimi, magari avrebbe fatto la differenza", ha aggiunto.

Polesitter Max Verstappen, Red Bull Racing, secondo posto Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Domani sarà una sorta di incognita, perché le previsioni meteo parlano della possibilità che la pioggia possa arrivare a bagnare la pista giapponese a gara in corso. Se fosse così, sarà fondamentale farsi trovare pronti e non sbagliare la strategia.

"Sarà molto importante fare le chiamate giuste in base al meteo. Sembra che la pioggia sarà vicina, quindi sarà una gara difficile e non sarà semplice prevedere quello che succederà. Va bene così, ma secondo me è una buona occasione per fare esperienza: proveremo a sfruttarlo al meglio e a farele scelte giuste".

Il monegasco sembra convinto che la pioggia possa essere una buona occasione per dare l'assalto a quella vittoria che ormai manca dal mese di luglio, dal Gran Premio d'Austria: "Il feeling è buono. Se è asciutto, normalmente la Red Bull fa uno step tra il sabato e la domenica. Se fosse bagnato invece, credo che abbiamo un buon passo".

"Singapore non l'esempio ideale per il degrado delle gomme, perché è un cittadino ed ho spinto tanto all'inizio, quindi la gestione sarà diversa domani. Però a Singapore abbiamo fatto le scelte giuste, quindi continuiamo a lavorare in quella direzione", ha concluso.