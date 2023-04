F1 | Leclerc: "Red Bull favorite, ma siamo migliorati tanto"

In meno di 24 ore Charles Leclerc ha regalato alla Ferrari la prima pole position stagionale, firmando il miglior giro nelle Qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan, ed è entrato nella storia cogliendo anche la prima pole in assoluto nella Shootout Sprint, la qualifica che determina la griglia di partenza della Sprint Race di questo pomeriggio.

A Baku la Ferrari sembra essere - almeno al momento - lontana parente rispetto a quella vista nelle prime tre gare, ma per tracciare un vero e proprio bilancio sarà necessario attendere prima la Sprint Race di questo pomeriggio, poi il gran premio di domani.

Intanto, almeno sul giro secco, la SF-23, soprattutto nelle mani di Leclerc, ha fatto vedere cose interessanti. Il monegasco è stato molto bravo in Q3, firmando il miglior tempo in 1'41"697.

"Con le Soft nel Q3 è stato un po' complicato perché con quelle mescole non ci giravamo da ieri. Certo, non è tanto tempo fa, però le condizioni sono molto diverse e la macchina si comportava in modo totalmente diverso", ha spiegato Charles.

Dopo il primo tentativo, quello che gli è valso la pole, Leclerc ha spinto ancora per provare a migliorarsi e mettere al sicuro la prima casella della griglia di partenza. Giunto all'ingresso della curva 5, ha perso il posteriore della sua monoposto ed è finito per infilarsi nelle barriere di protezione rompendo il muso e l'ala anteriore.

"Nel secondo giro della Q3 le gomme si sono surriscaldate, stavo spingendo un po' di più per cercare di migliorare visto che ero un po' indietro rispetto al primo tentativo, ma ho perso il posteriore in Curva 5 e sono finito contro le barriere".

Pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Non ho avuto alcuna conseguenza in queste qualifiche, ma non so se ho rovinato quelle di Carlos [Sainz Jr.] che era dietro di me. Non so se si stesse migliorando. Però sono contento del mio primo giro, molto contento. Ora dobbiamo confermare questo risultato in gara".

Due pole, sì, ma la Red Bull Racing rimane favorita. Leclerc lo sa bene, anche se a suo avviso la Ferrari ha fatto passi avanti notevoli nel corso delle ultime 2 settimane.

"Oggi pomeriggio ci proveremo, ma dobbiamo essere realisti. Fino a ora siamo sempre stati dietro. Le Red Bull sembrano sempre le più forti in gara, un passo avanti. Vedremo come andrà, magari ci sorprenderemo positivamente. Noi pensiamo di aver fatto un bel passo avanti, abbiamo migliorato la macchina parecchio. Però le risposte maggiori le avremo in gara, capiremo solo lì quanto siamo più competitivi".

"Farò di tutto per lottare con le Red Bull. La Ferrari deve stare al vertice e io farò sicuramente di tutto per vincere", ha concluso il pilota della Ferrari.